TVI Jornal - 16 de setembro de 2025
Hoje às 12:58
Com Lurdes Baeta.
Rosto da mãe de Catarina Miranda é mostrado pela primeira vez. E todos repararam nisto
Dois às 10
Hoje às 12:50
1
Catarina Miranda recusa conhecer os amigos de Afonso, Rita e Marcelo. E este último já reagiu
Secret Story
Hoje às 11:15
2
Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema
Novelas
Hoje às 09:42
3
Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar
Secret Story
Ontem às 15:59
4
03:32
Pedro faz massagem a Ana e a reação da mulher é inesperada
Secret Story
Hoje às 14:18
5
Em festa de aniversário de Ana Guiomar, Beatriz Barosa faz partilha hilariante: «Captei este momento único»
Novelas
28 ago 2023, 07:52
6
Cristina Ferreira deixa Catarina Miranda sem palavras: «Quando fazemos uma lista dos melhores nos realities, estás lá
Dois às 10
Hoje às 14:39
Catarina Miranda admite que Jéssica foi mais inteligente e lamenta: «Foi tarde demais»
Secret Story
Há 3h e 21min
Kika Cerqueira Gomes arrasa em novo desafio internacional - E há vídeos de bastidores
Novelas
Hoje às 12:57
Pedro faz massagem a Ana e a reação da mulher é inesperada
Secret Story
Hoje às 14:18
Jéssica Vieira celebra vitória no Dois às 10 com companhia inesperada nos bastidores
Secret Story
Hoje às 13:40
Estas frutas são perfeitas para começar o dia cheio de energia
Dois às 10
Há 3h e 29min
TVI PLAYER
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:05
Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»
Dois às 10
Hoje às 11:24
Dois às 10 - Catarina Miranda reage ao segundo lugar no «Big Brother Verão»
Dois às 10
Hoje às 09:50
Catarina Miranda faz pedido especial a Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão
Dois às 10
Hoje às 12:02
Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Eu disse aquilo que tu não querias ouvir»
Dois às 10
Hoje às 11:22
A Fazenda: Depois de ter dado a vida por Talu, Eva é abandonada
A Fazenda
Ontem às 22:25
Sistema de rega arruina vestido e dá início a noite caótica numa festa de aniversário
A Sentença
Há 2h e 50min
TVI - Em cima da hora - 16 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 16 de setembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Homem atira-se do quarto andar para pôr termo à vida, mas acaba por matar a vizinha
Dois às 10
Hoje às 12:53
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:05
Catarina Miranda faz pedido especial a Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão
Dois às 10
Hoje às 12:02
Vem aí em «A Fazenda»: Talu sacrifica-se por Gaspar
Novelas
Hoje às 09:00
Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher
Novelas
Hoje às 09:25
Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»
Novelas
Hoje às 10:51
Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema
Novelas
Hoje às 09:42
José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista
Novelas
Hoje às 11:30
Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado
Novelas
Hoje às 10:02