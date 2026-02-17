TVI PLAYER
TVI Jornal - 17 de fevereiro de 2026
Há 3h e 19min
Com Sara Pinto.
Mais Vistos
Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”
1ª Companhia
21 jan, 15:29
1
O gesto inusitado desta recruta deixou o Instrutor Joaquim fora de si. E já tem 1 Milhão de visualizações em apenas 12 horas
1ª Companhia
Hoje às 12:04
2
Antes de acabar entrevista, instrutor Joaquim levanta-se para surpreender Cristina Ferreira
Dois às 10
Hoje às 11:24
3
Instrutor Joaquim sai da base da «1.ª Companhia» para a primeira entrevista
Dois às 10
Hoje às 09:13
4
04:22
Instrutor Joaquim dá a sua opinião sobre Filipe Delgado
Dois às 10
Hoje às 10:56
5
EM DESTAQUE
Todos falam deste momento: Abraço entre Instrutor Marques e Filipe Delgado já ultrapassa 1 milhão de visualizações
1ª Companhia
Ontem às 12:38
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação
Novelas
Hoje às 10:10
Aos 73 anos, atriz da TVI celebra nascimento da primeira neta. E já sabemos o nome da bebé
Dois às 10
Hoje às 10:19
Com o bom tempo a chegar, Cristina Ferreira surpreende com look arriscado
1ª Companhia
Ontem às 18:56
«Disse-lhe que o pai tinha de ir ganhar dinheirinho»: Filho de Manuel Melo pediu ao ator para não entrar na «1.ª Companhia»
Dois às 10
Ontem às 14:47
“Estava na hora!”: Marta Melro surpreende fãs com transformação radical
Novelas
Ontem às 16:39
TVI PLAYER
Amor à Prova: Cris ameaça reclamar os seus direitos de pai
Amor à Prova
Ontem às 22:30
"Uma nuvem de pó muito grande". Novo deslizamento de terras na Costa de Caparica: três casas soterradas
CNN Meio Dia
Há 2h e 2min
Instrutor Joaquim responde a ‘provocação’ de Cláudio Ramos: “Já me estiquei bastante”
Dois às 10
Hoje às 10:55
Homem mata o filho de 3 anos para não pagar pensão de alimentos à ex-mulher
Dois às 10
Há 3h e 41min
Dois às 10 - Instrutores da «1.ª Companhia» saem da base para entrevista
Dois às 10
Hoje às 09:50
Instrutor Joaquim dá a sua opinião sobre Filipe Delgado
Dois às 10
Hoje às 10:56
A ACONTECER
TVI Jornal - 17 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 19min
Homem mata o filho de 3 anos para não pagar pensão de alimentos à ex-mulher
Dois às 10
Há 3h e 41min
Guilherme, de nove anos, quer concretizar três sonhos antes da cirurgia que pode pôr a sua vida em risco
Dois às 10
Hoje às 11:57
Guilherme tem nove anos e vai arriscar a vida numa cirurgia
Dois às 10
Hoje às 11:41
Guilherme, de nove anos, emociona com testemunho: “A esclerose não me deixa jogar à bola”
Dois às 10
Hoje às 11:41
Depois de ter demonstrado opiniões conservadoras, Francisco Rodrigues dos Santos é questionado sobre o casamento homossexual
Dois às 10
Hoje às 11:30
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno
Novelas
Hoje às 11:24
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação
Novelas
Hoje às 10:10
«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível
Novelas
Há 3h e 48min
«Não estava à espera...»: Jéssica Athayde apanha susto terrorífico de Diogo Amaral
Novelas
Ontem às 16:55
«Os meus heróis»: Filhos de Laura figueiredo e Mickael Carreira vivem momento inesquecível
Novelas
Ontem às 16:24
Vem aí em «Terra Forte»: Tudo muda! Maria de Fátima faz proposta inesperada a Flor
Novelas
Hoje às 09:03