Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
TVI Jornal - 17 de novembro de 2025
Hoje às 12:58
Com Andreia Vale.
Mais Vistos
Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"
Secret Story
Ontem às 19:03
Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar
Secret Story
15 set, 15:59
As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»
Secret Story
Ontem às 22:42
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story
Secret Story
18 set, 16:18
01:05
Com Marisa no quarto, Pedro Jorge atira: «Se estivesse aqui com a minha princesa...»
Secret Story
Hoje às 10:16
07:35
Ana Cristina arrasa Pedro e Marisa: «Se o Pedro e a Marisa se mantiverem como casal é porque a Marisa é tonta»
Dois às 10
Hoje às 11:46
EM DESTAQUE
Ana Cristina desfaz-se em elogios a Pedro, mas acaba de boca aberta com o verdadeiro segredo: «Com a Marisa?»
Secret Story
Hoje às 09:52
«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida
Novelas
Há 2h e 40min
Maria Botelho Moniz celebra 2.º aniversário do filho. E ninguém está preparado para esta declaração de amor
Secret Story
Hoje às 12:56
Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente
Dois às 10
Hoje às 13:00
Quase ninguém conhece, mas Portugal tem uma aldeia de Natal que nos transporta ao Polo Norte
Dois às 10
Há 2h e 57min
«Senti a presença dele»: Cristina Ferreira deixa o país comovido com revelação arrepiante
Novelas
Há 3h e 0min
TVI PLAYER
Secret Story - Gala - 16 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
Pedro aconselha Liliana e Fábio em momento de tensão: «Podias-me ouvir uma vez na vida»
Secret Story
Há 1h e 19min
Pedro Jorge e Marisa trocam novo beijo apaixonado e o clima aquece no quarto
Secret Story
Há 2h e 15min
Dois às 10 - Ana Cristina arrasa Pedro e Marisa
Dois às 10
Hoje às 09:50
Em vídeo romântico, Carolina Braga dá beijo apaixonado ao namorado (para quem voltou)
Secret Story
Há 1h e 52min
Ana Cristina descobre que Pedro é casado com Marisa: Veja a reação da expulsa
Secret Story
Hoje às 00:34
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 17 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 27min
TVI Jornal - 17 de novembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Cláudio Ramos confronta Ana Cristina: «Sentiste que eras mais amiga dela do que ela tua?»
Dois às 10
Hoje às 11:54
Em direto, Ana Cristina anuncia que se vai propor a ser doadora de medula óssea do filho de convidados do programa
Dois às 10
Hoje às 11:53
Ana Cristina arrasa Pedro e Marisa: «Se o Pedro e a Marisa se mantiverem como casal é porque a Marisa é tonta»
Dois às 10
Hoje às 11:46
Ana Cristina critica o jogo de Inês: «A Inês não estava lá a fazer nada»
Dois às 10
Hoje às 11:46
NOVELAS
Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece
Novelas
Ontem às 09:11
Exclusivo «A Protegida»: Aruna está grávida de Virgílio
Novelas
Ontem às 14:28
Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie
Novelas
Há 2h e 21min
«Senti a presença dele»: Cristina Ferreira deixa o país comovido com revelação arrepiante
Novelas
Há 3h e 0min
«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida
Novelas
Há 2h e 40min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor
Novelas
Hoje às 08:56