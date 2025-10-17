TVI PLAYER
TVI Jornal - 17 de outubro de 2025
Há 3h e 37min
Com Lurdes Baeta.
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
V+ TVI
Ontem às 12:31
1
Os 6 peixes mais benéficos para a saúde que deve ter no congelador
Dois às 10
15 out, 15:00
2
6 peixes magros a incluir na dieta
10 set 2024, 12:27
3
03:41
4
Leandro regressa à casa após a 'desistência'. Há abraços, lágrimas, gritos de alegria mas também quem não tenha ficado nada feliz
Secret Story
Hoje às 09:40
5
Nem todos gritaram de alegria! Estas são as imagens do regresso de Leandro após a 'desistência'
Secret Story
Hoje às 09:29
6
Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo
Secret Story
Hoje às 11:08
«Terra Forte»: A personagem de João Catarré corre o risco de perder o amor da sua vida
Novelas
Hoje às 10:58
Zé, ex-noivo de Liliana, é surpreendido por mensagem marcante de ex-concorrente
Secret Story
Hoje às 12:19
Vem aí em «A Protegida»: JD guarda segredo bombástico que pertence a Laura
Novelas
Hoje às 10:24
Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?
Novelas
Hoje às 09:55
Pedido de «sinal de consentimento» na noite passada é comentado entre concorrentes
Secret Story
Há 1h e 29min
Secret Story 9 - Extra - 17 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:10
Marisa conversa com Ana sobre o marido Pedro Jorge: «É um banana»
Secret Story
Há 1h e 54min
Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»
Secret Story
Hoje às 11:28
Liliana faz dança sensual em cima de Fábio
Secret Story
Hoje às 12:27
TVI - Em cima da hora - 17 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 35min
TVI Jornal - 17 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 37min
Menina de 14 anos desaparecida há 1 mês foi encontrada na Amadora. Diz ter sido violada por 8 homens
Dois às 10
Hoje às 12:24
Filha de Jaime morreu nos seus braços com apenas um dia de vida
Dois às 10
Hoje às 12:12
Lara e Jaime já perderam duas filhas: uma antes e outra depois do parto
Dois às 10
Hoje às 12:11
Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»
Dois às 10
Hoje às 11:52
Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?
Novelas
Hoje às 09:55
«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos
Novelas
Há 3h e 17min
Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»
Novelas
14 out, 09:41
Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto
Novelas
Ontem às 13:10
Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»
Novelas
Há 2h e 35min
Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte
Novelas
Hoje às 08:59