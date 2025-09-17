TVI PLAYER
TVI Jornal - 17 de setembro de 2025
Hoje às 12:58
Com Lurdes Baeta.
Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?
Dois às 10
Ontem às 17:00
1
Este é o truque para remover a gordura do exaustor sem esfregar. São menos de 5 minutos
V+ TVI
Ontem às 12:56
2
Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque
Secret Story
Hoje às 12:10
3
Filha de Jorge Mendes casou, mas o nosso especialista de etiqueta apontou três erros: “não é bonito, não é elegante”
V+ TVI
15 set, 17:07
4
Casamento em risco? Pedro elogia Ana, mas não contém as lágrimas ao falar sobre a mulher
Secret Story
Hoje às 12:48
5
Cabelo
4 abr, 13:01
6
O segredo que está levar o Secret Story ao rubro: concorrente casado e com a mulher na casa tem de fingir estar a apaixonar-se por colega
Secret Story
Hoje às 12:48
A chorar de desespero, Cláudia Nayara conta a Cristina Ferreira como perdeu o filho
Secret Story
Há 2h e 21min
Não se viu na televisão, mas Catarina Miranda esteve nos bastidores durante entrevista de Afonso Leitão. Veja as imagens exclusivas
Dois às 10
Há 3h e 15min
Férias de luxo como as de Margarida Corceiro? Isabel Figueira esclarece que se “consegue encontrar sítios para ficar a 50 ou 60 euros e comer a 10”
V+ TVI
Há 2h e 12min
Cantor FF reage à morte do pai com texto de partir o coração: «Foi a última vez...»
Novelas
Hoje às 12:13
Afonso Leitão vai contra o que Daniela Santos disse e revela, finalmente, o que aconteceu fora do Big Brother
Dois às 10
Hoje às 14:26
TVI PLAYER
Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:09
Dois às 10 - Afonso Leitão assume sentimentos por Catarina Miranda
Dois às 10
Hoje às 09:50
Afonso Leitão assume estar apaixonado por Catarina Miranda: «Gosto tanto dela quanto ela gosta de mim»
Dois às 10
Hoje às 12:08
A Protegida: Hector coloca a mãe de castigo
A Protegida
Ontem às 23:30
Secret Story 9 - Extra - 17 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Fazenda: Nadir encontra a pasta sobre a falsa gravidez de Zuri
A Fazenda
Ontem às 22:25
Afinal, nada é para sempre! - Assinatura vitalícia perde valor e gera polémica
A Sentença
Há 3h e 13min
TVI - Em cima da hora - 17 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 17 de setembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:09
Afonso Leitão assume estar apaixonado por Catarina Miranda: «Gosto tanto dela quanto ela gosta de mim»
Dois às 10
Hoje às 12:08
«Namoram?»: Afonso Leitão responde à pergunta que todos queriam ouvir sobre Catarina Miranda
Dois às 10
Hoje às 12:07
Vem aí em «A Fazenda»: No dia do casamento, Talu tenta matar Lukenia?
Novelas
Hoje às 10:28
Vem aí em «A Protegida»: Gina é roubada e nem imagina por quem
Novelas
Hoje às 10:57
Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»
Novelas
Hoje às 10:12
Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»
Novelas
Hoje às 09:45
Ator famoso prepara-se para operação que pode mudar a sua vida
Novelas
Hoje às 09:34
Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?
Novelas
Hoje às 08:33