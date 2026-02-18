TVI PLAYER
TVI Jornal - 18 de fevereiro de 2026
Hoje às 12:58
Com Sara Pinto.
Mais Vistos
Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”
1ª Companhia
21 jan, 15:29
1
Fora da base e sem farda: Instrutor Joaquim partilha fotografia inédita
1ª Companhia
Ontem às 11:08
2
Tem um filho ainda com 10 anos, mas já se prepara para ser avô: «Há um novo capítulo a ser escrito»
V+ TVI
Ontem às 18:58
3
Marco Costa e Carolina Pinto
Dois às 10
16 fev, 09:44
4
Atriz que brilhou na TVI sofre com doença da mãe: «Neste momento acho que preferia que já não estivesse cá»
Dois às 10
Há 3h e 17min
5
Noiva de Marco Costa passa por mudança corporal impressionante. Veja o antes e depois
Secret Story
20 mar 2025, 15:15
6
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira revela as primeiras imagens da casa do Secret Story: «Está inacreditável»
Secret Story
Ontem às 21:27
«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões
Novelas
Ontem às 12:56
Fora do «Secret Story», Vera comenta atitude de Pedro Jorge e Marisa: «Sinto-me triste com eles»
Dois às 10
Ontem às 16:25
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação
Novelas
Ontem às 10:10
Cristina Ferreira reage a gesto inesperado do Instrutor-chefe Joaquim: «Preciso de uma pausa para assumir isto»
1ª Companhia
Ontem às 18:56
Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno
Novelas
Ontem às 11:24
TVI PLAYER
Amor à Prova: Amália descai-se e revela segredo de Alice a Tomás
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Hilariante: Instrutor Andrade imita Rui Freitas e gera muitas gargalhadas
1ª Companhia
Hoje às 09:56
Joana D'arc deixa o Instrutor Marques lisonjeado com convite especial
1ª Companhia
Há 1h e 33min
Risos: Instrutor Marques admite estar «nervoso» com corte de cabelo feito por Filipe Delgado
1ª Companhia
Há 1h e 55min
Equipas escolhidas para mais um torneio na base. E desta vez também os Instrutores participam
1ª Companhia
Há 1h e 4min
Dois às 10 - Atriz Sandra Silva é cuidadora da mãe com Alzheimer
Dois às 10
Hoje às 09:50
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 18 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 44min
TVI Jornal - 18 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Salvador foi saudável até aos 9 anos, mas aí tudo mudou: “Começou a entrar em paranoia”
Dois às 10
Hoje às 12:15
Salvador tem uma doença rara sem cura e sem tratamento
Dois às 10
Hoje às 11:54
Mãe de ex-atriz da TVI é diagnosticada com doença sem cura: “Tenho medo que me liguem a dizer que o pior aconteceu”
Dois às 10
Hoje às 11:38
Ex-atriz da TVI enfrenta o desafio mais duro da sua vida: “É como perder a pessoa aos poucos”
Dois às 10
Hoje às 11:28
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada
Novelas
Hoje às 09:33
Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico
Novelas
Hoje às 10:04
O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado
Novelas
Hoje às 11:40
A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»
Novelas
Ontem às 13:59
Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI
Novelas
Há 1h e 49min
Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo
Novelas
Hoje às 09:00