TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI Jornal - 19 de abril de 2026
Ontem às 12:58
Com Diana Bouça-Nova.
Mais Vistos
Diogo é o concorrente expulso na penúltima gala do Secret Story: e Eva tem uma reação que ninguém esperava
Secret Story
Hoje às 00:21
1
Diogo foi o concorrente expulso do Secret Story
Secret Story
Hoje às 00:16
2
02:57
Eva percebe que não salvou Tiago. E a reação da concorrente é hilariante
Secret Story
Hoje às 00:55
3
01:49
Abraço emotivo! Após expulsão, esta foi a primeira pessoa que Diogo quis abraçar em estúdio. E não foi Ariana
Secret Story
Hoje às 00:42
4
Primeiro finalista! Este concorrente conquistou o tão ambicionado Passaporte para a Final do Secret Story 10
Secret Story
Ontem às 23:44
5
01:02
Após expulsão, Bruna Gomes não poupa Diogo: «Fica difícil de te defender»
Secret Story
Hoje às 00:46
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Todos falam disto: Eva “esquece-se” de salvar Tiago e quando se apercebe o inesperado acontece
Secret Story
Há 57 min
«Fui vendo coisas que não via lá dentro»: Ariana prepara conversa com Diogo e há uma pergunta a fazer
Dois às 10
Há 1h e 45min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi recebe uma proposta surpreendente
Novelas
Há 1h e 6min
Nomeações surpresa e uma novidade bombástica: Um concorrente vai ser expulso do Secret Story esta segunda-feira
Secret Story
Hoje às 00:47
Ignorou Ariana? Diogo toma primeira decisão depois de ser expulso do Secret Story
Dois às 10
Há 2h e 50min
Matilde Breyner vive momento de tensão ao volante, mas um “milagre” evita acidente
Novelas
Ontem às 08:40
TVI PLAYER
Secret Story - Gala - 19 de abril de 2026
Secret Story
Ontem às 21:30
Eva percebe que não salvou Tiago. E a reação da concorrente é hilariante
Secret Story
Hoje às 00:55
Abraço emotivo! Após expulsão, esta foi a primeira pessoa que Diogo quis abraçar em estúdio. E não foi Ariana
Secret Story
Hoje às 00:42
Liliana indignada com atitude de Jéssica: «Não me falas assim»
Secret Story
Hoje às 01:34
Após expulsão, Bruna Gomes não poupa Diogo: «Fica difícil de te defender»
Secret Story
Hoje às 00:46
«Nunca tiveste coragem de terminar com a Eva»: Flávio Furtado implacável com Diogo
Secret Story
Hoje às 00:44
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Imagens do casting de Diogo revelam o motivo do conflito com a família de Eva: “Não aceitaram isso”
Dois às 10
Há 10 min
Diogo descarta qualquer sentimento amoroso por Eva: “Olho para a Eva como amiga”
Dois às 10
Há 12 min
Diogo admite ter mentido a Eva sobre o envolvimento com Ariana: “Tinha vergonha”
Dois às 10
Há 14 min
Diogo revela o conselho do psicólogo do “Secret Story” que foi decisivo
Dois às 10
Há 15 min
Diogo abre o coração sobre os sentimentos por Ariana e Eva: “Tive muitas conversas com o psicólogo”
Dois às 10
Há 18 min
Diogo revela “reencontro” após a saída do “Secret Story 10”: “Já me mandaram mensagem”
Dois às 10
Há 26 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Ana e Bruno descobrem o que Melanie esconde na caixa de estores?
Novelas
17 abr, 10:10
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem a Açoreana?
Novelas
17 abr, 09:26
Depois de ter dois filhos, Rita Pereira abre as portas da sua intimidade e dá que falar pela sua forma física
Novelas
17 abr, 14:35
Grande atriz de novelas da TVI sofre acidente durante férias
Novelas
17 abr, 12:14
Zé Condessa abre o coração com desabafo intimo, que envolve a família
Novelas
17 abr, 15:12
Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos dá golpe no computador de Vítor para roubar dinheiro do banco
Novelas
17 abr, 08:46