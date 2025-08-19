O Secret Story está de volta!
TVI Jornal - 19 de agosto de 2025

Hoje às 12:58
TVI Jornal - 19 de agosto de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

Mais Vistos

Morreu a rainha do jet set português: «Vai ser sempre lembrada»

V+ TVI
Ontem às 17:55
1

Reviravolta inesperada: Entre lágrimas e risos, Afonso e Jéssica perdem-se nos braços um do outro

Big Brother
Hoje às 10:49
2

«A vida das ilhas parece saída de filme»: 'Maldivas portuguesas' já conquistaram também Cristina Ferreira

Dois às 10
Ontem às 10:09
3

O que levar quando é convidado para jantar em casa de amigos

Dois às 10
Ontem às 15:30
4
02:39

Avião sobrevoa a casa e tudo muda: Após noite turbulenta, Afonso e Miranda caem nos braços um do outro

Big Brother
Hoje às 12:35
5

Afonso Leitão ‘desaparece’ após Jéssica Vieira expor pormenores sobre o polémico fim de namoro

Big Brother
28 mai, 16:15
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Marco Costa emociona Internet com declaração profunda. O motivo? É o mais especial de sempre

Big Brother
Há 1h e 30min

«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites

Novelas
Há 1h e 32min

Katia Aveiro 'ignora' noivado de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: «Se a Katia não fala, não é verdade!»

Dois às 10
Há 2h e 46min

Atriz da TVI anuncia gravidez aos 46 anos: «Não desistam de vocês mesmas»

Dois às 10
Hoje às 10:53

Fim do silêncio de Luciana Abreu sobre o noivado da irmã, Luiza Abreu, e João Moura Caetano

V+ TVI
Hoje às 12:40

Zé Lopes mostra-se com mais 70 quilos e a diferença vai deixá-lo de queixo caído

Big Brother
Hoje às 11:49

TVI PLAYER

Música de Afonso e Jéssica soa na casa: entre lágrimas, o ex-casal canta abraçado e aos gritos

Big Brother
Hoje às 09:13

Avião sobrevoa a casa e tudo muda: Após noite turbulenta, Afonso e Miranda caem nos braços um do outro

Big Brother
Hoje às 12:35

«Ele destruiu-me e eu idolatrava-o»: vencedor do Big Brother na mira das críticas de Catarina Miranda

Big Brother
Hoje às 12:54

O olhar não engana: Enquanto Jéssica e Afonso cantam juntos, a cara de Miranda é impagável

Big Brother
Há 2h e 0min

Estalou o verniz entre Ana Duarte e Catarina Miranda: E o motivo? Não poderia ser mais "fútil"

Big Brother
Há 1h e 31min

Irmã de Renato Seabra é hoje deputada no Assembleia da República, mas não deixa de visitar o irmão na prisão

Dois às 10
Hoje às 12:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Inédito! Final do Big Brother Verão vai fazer história e todos estão convidados

Há 24 min

TVI - Em cima da hora - 19 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 39min

Cláudio Ramos tem uma cicatriz na testa. E nunca iria adivinhar o motivo

Dois às 10
Hoje às 13:18

TVI Jornal - 19 de agosto de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Irmã de Renato Seabra é hoje deputada no Assembleia da República, mas não deixa de visitar o irmão na prisão

Dois às 10
Hoje às 12:50

Pai faz homenagem ao padrasto do filho: «Tem sido o meu braço direito»

Dois às 10
Hoje às 12:08
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
