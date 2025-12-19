Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
TVI Jornal - 19 de dezembro de 2025

Hoje às 12:58
TVI Jornal - 19 de dezembro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 19 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 15min

Atropelou um jovem e não prestou ajuda por estar 'apertado' dos intestinos. Chegou a casa, foi à casa de banho e adormeceu consciente do que tinha feito

Dois às 10
Hoje às 12:51

Eis o que se sabe sobre o português que matou o físico Nuno Loureiro

Dois às 10
Hoje às 12:31

Rui perdeu o filho de sete meses e a mulher. Apesar da dor, é isto que o conforta

Dois às 10
Hoje às 11:57

“A mãe partiu, já não está cá e já não volta”. Foi assim que Rui contou à filha de sete anos que a mãe morreu

Dois às 10
Hoje às 11:56
Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?

Novelas
Ontem às 10:36

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

Novelas
17 dez, 11:08

«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

Novelas
Ontem às 16:04

A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada

Novelas
Ontem às 15:46

«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos

Novelas
Ontem às 15:45

Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy

Novelas
Ontem às 09:40