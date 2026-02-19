TVI PLAYER
TVI Jornal - 19 de fevereiro de 2026
Há 1h e 49min
Com Sara Pinto.
06:10
À hora do sismo em Lisboa, recrutas estavam em treino. E foi isto que aconteceu
1ª Companhia
Há 2h e 33min
1
02:55
Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa
Dois às 10
Há 1h e 51min
2
Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»
1ª Companhia
Ontem às 22:03
3
00:39
Em direto no "Dois às 10", Cristina Ferreira reage ao sismo sentido em Lisboa
Dois às 10
Há 2h e 10min
4
Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”
1ª Companhia
21 jan, 15:29
5
Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados
1ª Companhia
16 fev, 09:31
6
Última hora: sismo de magnitude 4.1 sentido em Lisboa
Dois às 10
Há 2h e 20min
«A Madrasta», a nova grande produção de ficção da TVI, conta com Albano Jerónimo e Inês Castel-Branco
Novelas
Hoje às 10:42
Novo romance à vista: Joana Diniz partilha momento íntimo com namorado
1ª Companhia
Há 2h e 13min
Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções
Novelas
Ontem às 17:23
Inédito! Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira com confissão inesperada sobre o Secret Story
Secret Story
Ontem às 21:32
A partilha enigmática de Cláudio Ramos: «É mesmo importante»
Dois às 10
Ontem às 16:39
Como nunca o viu: Instrutor Joaquim quase perde a compostura e tece bonitas palavras aos recrutas
1ª Companhia
Há 1h e 59min
inédito: O Instrutor Chefe pergunta a Rui pela enfermeira Catarina e o comandante José Moutinho ri-se
1ª Companhia
Hoje às 10:35
Lágrimas sem fim. Instrutor Andrade despede-se dos recrutas: «Quando perderem o Norte...»
1ª Companhia
Há 2h e 1min
Amor à Prova: Tudo corre mal no encontro de Simone e Carlos
Amor à Prova
Ontem às 22:25
À hora do sismo em Lisboa, recrutas estavam em treino. E foi isto que aconteceu
1ª Companhia
Há 2h e 33min
Sismo de magnitude 4,1 registado em Alenquer e sentido em Lisboa
TVI Jornal
Há 1h e 46min
Rita Pereira mostra reação ao sismo no estúdio das novelas
Dois às 10
Há 41 min
TVI Jornal - 19 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Há 1h e 49min
Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa
Dois às 10
Há 1h e 51min
Em direto no "Dois às 10", Cristina Ferreira reage ao sismo sentido em Lisboa
Dois às 10
Há 2h e 10min
Depois dos 50, mãe de criança que comoveu o país dá nova oportunidade ao amor
Dois às 10
Há 2h e 52min
Mãe da princesa Nonô voltou a casar e escolheu o dia em que a filha celebraria o 17.º aniversário
Dois às 10
Há 2h e 53min
Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice
Novelas
Hoje às 10:28
Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo
Novelas
Hoje às 08:58
Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções
Novelas
Ontem às 17:23
Após alegada separação, um dos casais mais mediáticos pode ter dado uma nova oportunidade ao amor
Novelas
Ontem às 18:38
Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI
Novelas
Ontem às 15:55
Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico
Novelas
Hoje às 09:33