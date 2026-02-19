Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI Jornal - 19 de fevereiro de 2026

Há 1h e 49min
TVI Jornal - 19 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Sara Pinto.

06:10

À hora do sismo em Lisboa, recrutas estavam em treino. E foi isto que aconteceu

1ª Companhia
Há 2h e 33min
1
02:55

Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa

Dois às 10
Há 1h e 51min
2

Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

1ª Companhia
Ontem às 22:03
3
00:39

Em direto no "Dois às 10", Cristina Ferreira reage ao sismo sentido em Lisboa

Dois às 10
Há 2h e 10min
4

Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

1ª Companhia
21 jan, 15:29
5

Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados

1ª Companhia
16 fev, 09:31
6
EM DESTAQUE

Última hora: sismo de magnitude 4.1 sentido em Lisboa

Dois às 10
Há 2h e 20min

«A Madrasta», a nova grande produção de ficção da TVI, conta com Albano Jerónimo e Inês Castel-Branco

Novelas
Hoje às 10:42

Novo romance à vista: Joana Diniz partilha momento íntimo com namorado

1ª Companhia
Há 2h e 13min

Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções

Novelas
Ontem às 17:23

Inédito! Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira com confissão inesperada sobre o Secret Story

Secret Story
Ontem às 21:32

A partilha enigmática de Cláudio Ramos: «É mesmo importante»

Dois às 10
Ontem às 16:39

Como nunca o viu: Instrutor Joaquim quase perde a compostura e tece bonitas palavras aos recrutas

1ª Companhia
Há 1h e 59min

inédito: O Instrutor Chefe pergunta a Rui pela enfermeira Catarina e o comandante José Moutinho ri-se

1ª Companhia
Hoje às 10:35

Lágrimas sem fim. Instrutor Andrade despede-se dos recrutas: «Quando perderem o Norte...»

1ª Companhia
Há 2h e 1min

Amor à Prova: Tudo corre mal no encontro de Simone e Carlos

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Sismo de magnitude 4,1 registado em Alenquer e sentido em Lisboa

TVI Jornal
Há 1h e 46min
A ACONTECER

Rita Pereira mostra reação ao sismo no estúdio das novelas

Dois às 10
Há 41 min

TVI Jornal - 19 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Há 1h e 49min

Depois dos 50, mãe de criança que comoveu o país dá nova oportunidade ao amor

Dois às 10
Há 2h e 52min

Mãe da princesa Nonô voltou a casar e escolheu o dia em que a filha celebraria o 17.º aniversário

Dois às 10
Há 2h e 53min
NOVELAS

Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Novelas
Hoje às 10:28

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Novelas
Hoje às 08:58

Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções

Novelas
Ontem às 17:23

Após alegada separação, um dos casais mais mediáticos pode ter dado uma nova oportunidade ao amor

Novelas
Ontem às 18:38

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

Novelas
Ontem às 15:55

Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Novelas
Hoje às 09:33