TVI Jornal - 19 de novembro de 2025

Há 1h e 40min
TVI Jornal - 19 de novembro de 2025

Com Andreia Vale.

Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro

Secret Story
Ontem às 23:41
1

Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»

V+ TVI
17 nov, 12:16
2

Antes e depois impressionante: Jéssica Vieira mostra transformação sem abdicar dos prazeres da vida

Secret Story
29 out, 16:12
3
04:16

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

Secret Story
Hoje às 10:18
4
02:47

Pedro não resiste a Marisa e manda piropo à descarada: «Gosto mesmo de ver assim justinho...»

Secret Story
Há 3h e 2min
5

Despedi-me da minha filha quando ela ainda era bebé: «Nenhuma mãe devia sentir esta dor»

V+ TVI
Ontem às 11:44
6
De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

Secret Story
Ontem às 19:38

David Carreira abre as portas de sua casa com tour exclusiva. E este detalhe deixou todos a suspirar

Novelas
Ontem às 19:30

Tinha casamento marcado quando conheci o amor da minha vida: «Cancelei tudo dois meses antes»

V+ TVI
Hoje às 09:27

Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Secret Story
Ontem às 16:37

Há um método no Japão que lhe permite poupar até 35% do seu salário

Dois às 10
Hoje às 09:06

Pedro Jorge descobre segredo? «Esteve entre a vida e a morte»

Secret Story
Há 1h e 46min

Secret Story 9 - Extra - 18 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:40

A Protegida: Dois anos depois, Carlota vê Hector como seu pai

A Protegida
Ontem às 23:15

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»

Secret Story
Há 2h e 48min

Marisa simula discussão com Pedro Jorge e rouba-lhe um beijo na boca

Secret Story
Há 2h e 15min
TVI Jornal - 19 de novembro de 2025

TVI Jornal
Há 1h e 40min

Agentes da PSP do centro de Lisboa terão agredido, violado e sodomizado dois homens na esquadra

Dois às 10
Há 1h e 42min

Após uma vida de violência, Paula deseja ao agressor «muita sorte, saúde e uma vida boa»

Dois às 10
Há 2h e 19min

«Se estivesse ficado com ele já estaria num caixão». O namoro de sonho que acabou num pesadelo

Dois às 10
Há 2h e 33min

Violência doméstica: «Estava com o meu filho ao colo e atirou uma faca na nossa direção»

Dois às 10
Há 2h e 39min

Terror na gravidez: Jéssica foi espancada, privada de comida e de ir à casa de banho

Dois às 10
Há 2h e 44min
Vem aí em «Terra Forte»: À frente de todos, Vivi ameaça revelar segredo que pode destruir Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 10:23

Vem aí em «A Protegida»: Gina tem outro filho. Quem é o pai?

Novelas
Hoje às 09:34

Depois da relação com Gyokeres, Inês Aguiar vira página e inicia nova etapa de vida

Novelas
Ontem às 14:11

Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly

Novelas
Ontem às 13:48

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

Novelas
Ontem às 19:32

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 10:38