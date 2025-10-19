Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI Jornal - 19 de outubro de 2025

Hoje às 12:58
TVI Jornal - 19 de outubro de 2025 - TVI

Com Estela Machado.

Mais Vistos

Como limpar a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos

Dois às 10
Hoje às 09:00
1

O meu nome é Íris. Sou alcoólica: «Perdi tudo o que tinha. Perdi o amor da minha vida»

V+ TVI
Hoje às 09:04
2

Irmã de Cláudio Ramos está desaparecida há uma semana. Apresentador pede ajuda

Dois às 10
Hoje às 11:20
3
03:06

Pedro declara-se a Marisa à frente dos colegas: «Quando sair daqui quero casar contigo»

Secret Story
Ontem às 16:49
4

Sou mulher de um jogador de futebol e envolvi-me com um colega de equipa: «Destruí a carreira dele»

V+ TVI
16 out, 14:59
5

Abandonei o meu filho: «Senti que ele era mais feliz com outras pessoas»

V+ TVI
Ontem às 09:09
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Novelas
17 out, 13:18

Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo

Secret Story
17 out, 11:08

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

Novelas
17 out, 17:03

Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»

Dois às 10
17 out, 12:20

O país apaixonou-se por elas. Saiba o que é feito das mulheres portuguesas mais bonitas dos anos 90

V+ TVI
17 out, 15:51

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Novelas
17 out, 14:00

TVI PLAYER

«Vais ser um homem sortudo...»: Após a tensão, Fábio e Liliana entram em troca de provocações íntimas

Secret Story
Hoje às 11:03

Como nunca a vimos! A meio do filme, Inês passa-se: «Falem alto (…) eu vou ser expulsa desta casa»

Secret Story
Hoje às 00:13

«Vou-me afastar e depois decido se quero alguma coisa contigo ou não»: Liliana e Fábio em maus lençóis?

Secret Story
Hoje às 10:43

Secret Story Diário - 18 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 16:50

Marta Cardoso explica ao pormenor o que se passou na noite quente de Fábio e Liliana

Secret Story
Ontem às 10:18

Secret Story - A Semana - 18 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 01:00
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Querido, mudei a casa! - 19 de outubro de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Há 2h e 1min

TVI Jornal - 19 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Em Família - 19 de outubro de 2025

Em Família
Hoje às 11:15

Missa - Igreja de Santa Maria

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 19 de outubro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:40

Secret Story - A Semana - 18 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 01:00
Mais

NOVELAS

Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

Novelas
17 out, 09:55

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Novelas
17 out, 13:18

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

Novelas
14 out, 09:41

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

Novelas
16 out, 13:10

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Novelas
17 out, 14:00

Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte

Novelas
17 out, 08:59