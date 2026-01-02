TVI PLAYER
TVI Jornal - 2 de janeiro de 2026
Hoje às 12:58
Com Lurdes Baeta.
02:58
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
Dois às 10
Hoje às 10:04
1
01:39
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»
Dois às 10
Hoje às 11:27
2
Após vencer o «Secret Story», Pedro Jorge descobre o que nunca pensou: «O meu sonho tornou-se um pesadelo»
Dois às 10
Hoje às 10:51
3
Liliana ainda não tinha saído do «Secret Story» e já tinha uma mensagem de Zé. O conteúdo era tudo o que não esperava
Dois às 10
Hoje às 12:52
4
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu
Secret Story
14 out 2025, 12:57
5
Pedro Jorge
Dois às 10
Hoje às 10:49
6
Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar
Secret Story
Há 2h e 7min
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio
1ª Companhia
Há 3h e 43min
Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»
Dois às 10
Há 1h e 0min
Quase correu mal. Recrutas desatam a rir na cara do comandante
1ª Companhia
Há 1h e 39min
Vem aí em «Terra Forte»: Amor proibido leva Sammy a quebrar regras para ver Flor em dia importante
Novelas
Hoje às 10:50
Filho de influencer morreu aos 5 anos depois de ser hospitalizado com uma gripe
Hoje às 11:45
Liliana revela o que Zé lhe disse após sair do Secret Story - Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:21
Dois às 10 - Liliana revela o que Zé lhe disse após sair do Secret Story
Dois às 10
Hoje às 09:50
1ª Companhia - Estreia - 1 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:25
Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa
Secret Story
Ontem às 21:25
Menino de 9 anos morto a tiro de caçadeira em brincadeira de ano novo
Dois às 10
Hoje às 12:46
Ex-concorrente da Casa dos Segredos desaparecido há dois dias: carro onde seguia foi encontrado no fundo do mar na Nazaré
TVI Jornal
Há 3h e 31min
TVI - Em cima da hora - 2 de janeiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 19min
TVI Jornal - 2 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Menino de 9 anos morto a tiro de caçadeira em brincadeira de ano novo
Dois às 10
Hoje às 12:46
Morto à facada pelo cunhado na noite de passagem de ano
Dois às 10
Hoje às 12:40
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família
Dois às 10
Hoje às 12:25
Liliana revela o que Zé lhe disse após sair do Secret Story - Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:21
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela
Novelas
Hoje às 09:00
Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia
Novelas
29 dez 2025, 13:33
Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira
Novelas
Hoje às 10:28
«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado
Novelas
Hoje às 11:21
Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»
Novelas
Hoje às 09:59
Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo
Novelas
Hoje às 10:09