TVI Jornal - 20 de fevereiro de 2026
Há 3h e 25min
Com Sara Pinto.
Mais Vistos
Filho de ex-concorrente de reality show perde o dedo em acidente traumático. A história é de arrepiar
1ª Companhia
Há 1h e 59min
1
Chloe Lewis e o filho Beau
1ª Companhia
Há 2h e 5min
2
Quase 20 anos depois, surge finalmente uma forte pista do que poderá ter acontecido a Madeleine McCann
V+ TVI
Hoje às 11:23
3
Famoso ator morre aos 53 anos. A notícia foi dada pela família, através de um comunicado
V+ TVI
Hoje às 11:00
4
Instrutor Marques «abre o coração» aos recrutas e revela porque se emociona com a canção de Tony Carreira
Dois às 10
Hoje às 11:37
5
00:48
Instrutor Joaquim empurra instrutor Marques durante exercício militar. E acontece o impensável
1ª Companhia
Hoje às 00:32
6
EM DESTAQUE
Nem todos viram. As imagens da despedida entre comandante e instrutores da 1.ª Companhia
Dois às 10
Hoje às 09:29
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice
Novelas
Hoje às 09:32
Lisboa treme com sismo de magnitude 4.1. E Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam em direto
1ª Companhia
Ontem às 17:18
Soraia Sousa recorda episódio dramático vivido com o ex-namorado e ator João Jesus: «Percebi logo»
1ª Companhia
Ontem às 18:30
Quem vai ganhar? Conheça as previsões no ranking de popularidade da 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 15:00
TVI PLAYER
Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Rui Freitas "atira" sobre Instrutor Joaquim. E recebe consequência dura
1ª Companhia
Hoje às 01:28
Ele já não esconde o interesse. Rui Freitas finge lesão para ganhar tempo a sós com enfermeira
1ª Companhia
Hoje às 00:41
1ª Companhia - Extra - 20 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:15
Terra Forte: O jogo muda entre Flor e Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:20
Hilariante. Instrutores apostaram uma mariscada relacionada com a postura do Instrutor Joaquim
1ª Companhia
Ontem às 22:46
A ACONTECER
“Vais entrar nos 33 solteira?”: veja a resposta de Bernardina Brito
Parabéns,TVI!
Há 1h e 35min
Em direto, Bernardito Brito é surpreendida por alguém inesperado: “Não pode ser”
Parabéns,TVI!
Há 1h e 37min
Há algo que une Bernardina Brito à TVI e que poucos conhecem
Parabéns,TVI!
Há 1h e 41min
TVI Jornal - 20 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 25min
Crimes que marcaram 1993
Parabéns,TVI!
Há 3h e 33min
Sofia Grillo e Helena Isabel: A história de uma amizade que nasceu nos bastidores da TVI
Parabéns,TVI!
Hoje às 11:44
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante
Novelas
Hoje às 10:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?
Novelas
Hoje às 10:28
Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»
Novelas
Há 1h e 40min
A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»
Novelas
Há 2h e 0min
23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI
Novelas
Ontem às 17:18
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice
Novelas
Hoje às 09:32