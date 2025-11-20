TVI PLAYER
TVI Jornal - 20 de novembro de 2025
Há 2h e 29min
Com Andreia Vale.
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa
Secret Story
Hoje às 10:03
1
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento
Secret Story
Hoje às 10:37
2
Era uma das musas portuguesas do início dos anos 2000. Afastou-se da televisão e hoje tem uma vida de luxo fora do país
V+ TVI
Ontem às 16:22
3
Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"
Secret Story
Há 3h e 28min
4
O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama
Secret Story
8 nov, 15:28
5
Beijos quentes e desejo por intimidade: No escurinho do quarto, Marisa e Pedro põem os segredos em risco
Secret Story
Hoje às 10:13
6
Todos querem saber: Jéssica Vieira e João Oliveira namoram? Eis o que contam
Dois às 10
Hoje às 11:15
Já se conhece o futuro de Daniel Gregório e Liliana Filipa depois da traição
Dois às 10
Hoje às 10:52
Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho
Novelas
Hoje às 08:51
Receita especial de bacalhau: fácil, barata e deliciosa para o Natal
V+ TVI
Hoje às 09:52
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos
Novelas
Hoje às 08:54
Há novos desenvolvimentos na relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório. E um detalhe não passou despercebido
V+ TVI
Ontem às 19:32
Só visto! Marisa rompe as calças e Pedro fica maluco
Secret Story
Há 1h e 22min
Secret Story 9 - Extra - 19 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Beijos quentes e uma palmada marota: Pedro e Marisa trocam carícias à descarada
Secret Story
Há 2h e 7min
«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
Secret Story
Hoje às 02:43
A Protegida: Virgílio e Aruna são marido e mulher
A Protegida
Ontem às 23:20
Beijos sem fim: Inês e Dylan não se largam
Secret Story
Há 1h e 1min
«Emprestei o carro a um familiar»: a explicação da jornalista 'envolvida' num caso de atropelamento e fuga
Dois às 10
Há 2h e 29min
TVI Jornal - 20 de novembro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 29min
«Não sei como se aguenta»: Cristina Ferreira emociona-se com história de Diogo. Saiba como ajudar
Dois às 10
Há 3h e 3min
Após diagnóstico raro do filho, Patrícia entrou em depressão: «Não tinha capacidade de tomar conta deles nem de mim»
Dois às 10
Há 3h e 11min
Patrícia recorda duras palavras do médico: «Disse que o meu filho não ia passar de um vegetal»
Dois às 10
Há 3h e 15min
Diogo tem cinco anos e não anda nem fala: «Por ele fazemos tudo, mesmo que custe imenso»
Dois às 10
Há 3h e 23min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos
Novelas
Hoje às 08:54
Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?
Novelas
Hoje às 10:04
Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho
Novelas
Hoje às 08:51
Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital
Novelas
Ontem às 15:01
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural
Novelas
18 nov, 19:32
Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima
Novelas
18 nov, 10:38