TVI Jornal - 21 de agosto de 2025
Hoje às 12:58
Com Lurdes Baeta.
Mais Vistos
Manuel Melo entra na casa e concorrentes ‘congelam’. Mas há quem chore e estas imagens são a prova
Big Brother
Hoje às 11:24
1
Entrada surpresa! Manuel Melo vinga-se e nomeia Catarina Miranda? Isto é o que precisa saber
Big Brother
Hoje às 11:47
2
01:02
Nomeação direta? Manuel Melo entra na casa para entregar presente (muito) envenenado
Big Brother
Hoje às 10:24
3
Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos
Big Brother
Hoje às 09:52
4
Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma
Big Brother
Hoje às 09:38
5
01:00
Surpresa: Catarina Miranda recebe avião de apoio de um ex-concorrente
Big Brother
Hoje às 12:22
6
EM DESTAQUE
O gesto marcante de Márcia Soares que Luís Gonçalves nunca mais vai esquecer
Big Brother
Há 1h e 54min
Atriz da TVI mostra remodelação do quarto: «Gosto. Da cama e da companhia»
Novelas
Há 2h e 52min
Quer ser o anfitrião perfeito (sem grandes trabalhos)? Sirva uma tábua como esta
Dois às 10
Há 56 min
O casamento mais especial de todos. Bárbara Parada revela álbum de fotografias privado da família
Big Brother
Há 55 min
Filipa Maló, a Clarinha do "Super Pai", casou com uma cara que também é conhecida. Descubra quem
Novelas
Há 3h e 43min
1 supercarro, 2 malas de luxo e milhares em acessórios: os presentes de luxo que Cristiano Ronaldo deu a Georgina Rodríguez, para além do anel de diamantes
V+ TVI
Há 1h e 43min
TVI PLAYER
Miranda 'obriga' Afonso a escolher entre ela e Jéssica e leva resposta inesperada: «Não esperes muito...»
Big Brother
Hoje às 09:21
Mais um avião! Mensagem para Miranda deixa a concorrente histérica: e o Big intervém
Big Brother
Hoje às 12:18
Afonso Leitão dá cabo dos sonhos de Catarina Miranda: «Deves achar que chegas lá fora e dormes comigo»
Big Brother
Há 1h e 12min
«Enquanto não te tocar na jiboia...»: Miranda apalpa Afonso por todo o lado
Big Brother
Há 2h e 54min
A Protegida: JD confronta Mariana. Será que a distância da filha foi para o magoar?
A Protegida
Ontem às 23:20
Colar da vingança! Catarina Miranda começa a manhã a receber uma «nomeação direta»
Big Brother
Hoje às 10:27
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 21 de agosto de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 51min
Roubos com recurso ao método do papel de alumínio crescem exponencialmente
Dois às 10
Hoje às 13:02
TVI Jornal - 21 de agosto de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Pais que deixam filhos de 14 anos sair à noite: caso de meninas encontradas em coma alcoólico reacende o debate
Dois às 10
Hoje às 12:42
Bebé Leonor luta contra doença rara e precisa de tratamentos caros. Saiba como ajudar
Dois às 10
Hoje às 12:28
Bebé de Ana e Eduardo tem doença rara: «É mais fácil ganhar o Euromilhões do que ter outro filho assim»
Dois às 10
Hoje às 12:18
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10