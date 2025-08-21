O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

TVI Jornal - 21 de agosto de 2025

Hoje às 12:58
TVI Jornal - 21 de agosto de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

Mais Vistos

Manuel Melo entra na casa e concorrentes ‘congelam’. Mas há quem chore e estas imagens são a prova

Big Brother
Hoje às 11:24
1

Entrada surpresa! Manuel Melo vinga-se e nomeia Catarina Miranda? Isto é o que precisa saber

Big Brother
Hoje às 11:47
2
01:02

Nomeação direta? Manuel Melo entra na casa para entregar presente (muito) envenenado

Big Brother
Hoje às 10:24
3

Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos

Big Brother
Hoje às 09:52
4

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

Big Brother
Hoje às 09:38
5
01:00

Surpresa: Catarina Miranda recebe avião de apoio de um ex-concorrente

Big Brother
Hoje às 12:22
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

O gesto marcante de Márcia Soares que Luís Gonçalves nunca mais vai esquecer

Big Brother
Há 1h e 54min

Atriz da TVI mostra remodelação do quarto: «Gosto. Da cama e da companhia»

Novelas
Há 2h e 52min

Quer ser o anfitrião perfeito (sem grandes trabalhos)? Sirva uma tábua como esta

Dois às 10
Há 56 min

O casamento mais especial de todos. Bárbara Parada revela álbum de fotografias privado da família

Big Brother
Há 55 min

Filipa Maló, a Clarinha do "Super Pai", casou com uma cara que também é conhecida. Descubra quem

Novelas
Há 3h e 43min

1 supercarro, 2 malas de luxo e milhares em acessórios: os presentes de luxo que Cristiano Ronaldo deu a Georgina Rodríguez, para além do anel de diamantes

V+ TVI
Há 1h e 43min

TVI PLAYER

Miranda 'obriga' Afonso a escolher entre ela e Jéssica e leva resposta inesperada: «Não esperes muito...»

Big Brother
Hoje às 09:21

Mais um avião! Mensagem para Miranda deixa a concorrente histérica: e o Big intervém

Big Brother
Hoje às 12:18

Afonso Leitão dá cabo dos sonhos de Catarina Miranda: «Deves achar que chegas lá fora e dormes comigo»

Big Brother
Há 1h e 12min

«Enquanto não te tocar na jiboia...»: Miranda apalpa Afonso por todo o lado

Big Brother
Há 2h e 54min

A Protegida: JD confronta Mariana. Será que a distância da filha foi para o magoar?

A Protegida
Ontem às 23:20

Colar da vingança! Catarina Miranda começa a manhã a receber uma «nomeação direta»

Big Brother
Hoje às 10:27
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 21 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 51min

Roubos com recurso ao método do papel de alumínio crescem exponencialmente

Dois às 10
Hoje às 13:02

TVI Jornal - 21 de agosto de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Pais que deixam filhos de 14 anos sair à noite: caso de meninas encontradas em coma alcoólico reacende o debate

Dois às 10
Hoje às 12:42

Bebé Leonor luta contra doença rara e precisa de tratamentos caros. Saiba como ajudar

Dois às 10
Hoje às 12:28

Bebé de Ana e Eduardo tem doença rara: «É mais fácil ganhar o Euromilhões do que ter outro filho assim»

Dois às 10
Hoje às 12:18
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
IOL Footer MIN