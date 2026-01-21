TVI PLAYER
TVI Jornal - 21 de janeiro de 2026
Há 3h e 31min
Com Sara Prata.
Mais Vistos
Estreou-se na TVI e namorou com um dos atores mais desejados em Portugal. Hoje é feliz ao lado de uma mulher
V+ TVI
Ontem às 12:30
1
Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga
Dois às 10
Ontem às 14:30
2
Reconciliação à vista? Um dos casais mais mediáticos do país parece estar de volta
V+ TVI
Ontem às 19:19
3
Fãs de Liliana gastam fortuna para a surpreenderem. Eis o presente que está a gerar burburinho
1ª Companhia
Hoje às 09:02
4
A vida de Fábio e Liliana fora do Secret Story: as imagens que mostram como está o namoro hoje
1ª Companhia
16 jan, 17:20
5
Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens
Novelas
12 set 2025, 14:47
6
EM DESTAQUE
Quem é o Instrutor que Filipe Delgado imitou? Saiba mais sobre um dos militares mais comentados do momento
1ª Companhia
Há 54 min
«Já reparaste que ela tem um braço mais curto?»: Luís ignorou os comentários cruéis e vive um grande amor ao lado de Joana
Dois às 10
Há 2h e 9min
Vem aí em «Amor à Prova»: Escândalo! Relação de Vítor e Simone é descoberta
Novelas
Hoje às 11:37
Conheceram-se devido a uma novela da TVI e casaram em segredo. A emocionante história de amor que viveu Filipe Delgado
1ª Companhia
Há 33 min
Mãe de Filipe Delgado conta como o filho do recruta da «1.ª Companhia» tem reagido à participação do pai
Dois às 10
Há 1h e 34min
«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta
Novelas
Há 1h e 4min
TVI PLAYER
Amor à Prova: Família de Cris está prestes a ruir?
Amor à Prova
Ontem às 22:15
"Acabei de ter um problema": caixa negra mostra aviso do maquinista momentos antes da tragédia
TVI Jornal
Há 2h e 31min
Recrutas fazem exercício e Filipe Delgado faz questão inusitada
1ª Companhia
Há 1h e 49min
1ª Companhia - Extra - 21 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Terra Forte: Caio beija Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:05
Amor à Prova: Cris e Alice são apanhados em momento cúmplice
Amor à Prova
19 jan, 22:10
A ACONTECER
Última chamada: os castings para a 10ª edição do Secret Story estão a terminar
Há 2 min
TVI - Em cima da hora - 21 de janeiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 29min
TVI Jornal - 21 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 31min
Apesar do preconceito, Luís prometeu ficar ao lado da mulher com uma deficiência
Dois às 10
Hoje às 12:11
Joana, portadora de deficiência, sobre o parceiro: “Não achei que um rapaz como ele fosse olhar para uma rapariga como eu”
Dois às 10
Hoje às 12:04
Portadora de uma deficiência, Joana duvidou do interesse do parceiro: “Achei que havia uma aposta envolvida”
Dois às 10
Hoje às 11:56
NOVELAS
Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta
Novelas
18 jan, 09:19
Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?
Novelas
Ontem às 10:00
“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível
Novelas
Ontem às 15:24
Quem é Daniela Lázaro, a namorada de Gonçalo Cabral, o ex-marido de Maria Sampaio?
Novelas
Ontem às 15:44
Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego
Novelas
Ontem às 12:39
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada
Novelas
Ontem às 09:26