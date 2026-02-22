Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI Jornal - 22 de fevereiro de 2026

Hoje às 12:56
TVI Jornal - 22 de fevereiro de 2026 - TVI

Com João Fernando Ramos.

Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Secret Story
Hoje às 03:35
Marisa encantou ao lado de Pedro Jorge na gala da TVI

Hoje às 03:29
Fábio responde com toda a verdade sobre relação com Liliana: «Acabámos (...) O que acontecer será partilhado»

1ª Companhia
20 fev, 16:55
Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

1ª Companhia
1 fev, 20:17
Surpreendente: esta famosa "arrasou" na Gala da TVI com um vestido de apenas 5 euros

V+ TVI
20 fev, 14:19
Sexy e muito transparente: As imagens do look mais ousado de sempre de Márcia Soares

Secret Story
Ontem às 20:01
Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI

Ontem às 21:08

Cristina Ferreira deslumbra com look da cor do amor com João Monteiro

Secret Story
Ontem às 20:58

Maria Botelho Moniz deslumbra em look branco. Mas foram os brincos que nos chamaram à atenção

Hoje às 01:47

Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado

Ontem às 21:16

Muito charme. Este foi o pormenor que fez toda a diferença no look de Paulo Pires

Ontem às 20:50

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Novelas
Hoje às 00:52

33º Aniversário TVI - Gala

33º Aniversário TVI
Ontem às 21:00

A grande novidade que vai mudar a TVI: José Eduardo Moniz apresenta a «TVI Por Si»

33º Aniversário TVI
Hoje às 00:50

Tem uma energia «mercenária» e quer entrar no Secret Story. Mas antes Luzia tem de agitar a APP TVI Reality

Secret Story
Há 53 min

«Estou vivo»: Ruy de Carvalho 'interrompe' gala da TVI e recebe estrondosa ovação de pé

33º Aniversário TVI
Ontem às 21:59

Luzia tráz um desafio inédito em direto! Conheça a primeira concorrente do Secret Story 10

Secret Story
Há 28 min

Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica

Amor à Prova
19 fev, 22:30
Missa - Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Anunciação da Paróquia da Póvoa de Santo Adrião

Missa
Hoje às 11:01

Diário da Manhã - 22 de fevereiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 06:48

“Eu não sou uma princesa! Fiquei uma hoje": Sandra Felgueiras com vestido de fazer sonhar

Hoje às 03:18

Ana Guiomar soma quase mil 'gostos' por hora com o look sensual que usou na Gala da TVI

Novelas
Hoje às 03:05
Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Novelas
Hoje às 00:52

Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Novelas
20 fev, 10:00

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Novelas
20 fev, 10:28

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Novelas
20 fev, 14:43

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

Novelas
20 fev, 14:23

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Novelas
19 fev, 17:18