TVI Jornal - 22 de janeiro de 2026

Há 3h e 42min
TVI Jornal - 22 de janeiro de 2026 - TVI

Com Sara Pinto.

Este famoso ex-jogador do Porto deixou a mulher para casar com a sobrinha e esse amor já deu frutos

V+ TVI
Ontem às 16:03
01:08

Filipe Delgado confunde som de fogo de artifício com tiros e o momento torna-se viral

1ª Companhia
Ontem às 21:23
«Secret Story»: depois de Liliana, agora foi Inês a surpreender com uma mudança de visual

Dois às 10
Hoje às 11:41
Inédito. Marcia Soares atualiza estado da relação com Francisco Monteiro

1ª Companhia
Hoje às 11:57
Inês

Dois às 10
5 jan, 12:04
"Se passasses por mim, não sei se te conhecia": Cristina Ferreira incrédula com mudança de ex-concorrente do Big Brother

Dois às 10
16 jul 2025, 11:38
1ª Companhia
Hoje às 11:57

O que se passava com Maycon? Renata Reis desabafa sobre última fase de vida do DJ: «Eu sei como é que ele chegou a isso»

Dois às 10
Há 2h e 2min

Vem aí «Terra Forte»: Flor prepara regresso aos Açores e António teme reação de Rosinha

Novelas
Hoje às 10:00

Vem aí em «A Protegida»: Sanjay é atacado sem nó nem piedade

Novelas
Hoje às 11:54

A mensagem da mãe de Afonso Leitão para Catarina Miranda que está a dar que falar

V+ TVI
Hoje às 12:19

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

1ª Companhia
Hoje às 12:23

Amor à Prova: Cris é confrontado com o que sente por Alice

Amor à Prova
Ontem às 22:10

1ª Companhia - Extra - 22 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Terra Forte: Maria de Fátima chantageia Flor com vídeo escaldante

Terra Forte
Ontem às 23:00

Criança de cinco anos detida quando regressava da escola nos EUA. Saiba o que se passou

TVI Jornal
Há 2h e 25min

Amor à Prova: Família de Cris está prestes a ruir?

Amor à Prova
20 jan, 22:15

Sousa recusa-se a responder a raptores e enfrenta consequência inesperada

1ª Companhia
Há 38 min
TVI - Em cima da hora - 22 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 40min

TVI Jornal
Há 3h e 42min

Filha de conhecida atriz está desaparecida. Apelos multiplicam-se

Dois às 10
Há 3h e 51min

Mãe pede ajuda para a filha: “Estamos sem dinheiro para o resto”

Dois às 10
Hoje às 11:51

Pai revela como é conviver com a doença rara da filha: “Nós temos a certeza que os sintomas vão piorar e que ela vai ser dependente”

Dois às 10
Hoje às 11:49

Mafalda é a primeira criança diagnosticada em Portugal com esta síndrome rara

Dois às 10
Hoje às 11:40
Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Novelas
Hoje às 10:38

Novelas
Hoje às 10:00

Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida

Novelas
Hoje às 10:19

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Novelas
Há 1h e 38min

«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

Novelas
Ontem às 15:25

Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso preocupa Tomás e David

Novelas
Hoje às 09:25