TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui
TVI Jornal - 22 de outubro de 2025
Hoje às 12:58
Com Lurdes Baeta.
Mais Vistos
Assassínio de Susana Gravato: o cuidado que o filho de 14 anos terá tido depois do crime e que levou a polícia a desconfiar
Dois às 10
Hoje às 12:41
1
«Estamos um bocadinho em choque». Cristina Ferreira dá notícia de crime que está a 'gelar' o País
Dois às 10
Hoje às 11:47
2
Susana Gravato
Dois às 10
Hoje às 12:40
3
Todos conhecem Catarina Furtado, mas talvez poucos saibam quem é o seu pai famoso
V+ TVI
Ontem às 18:17
4
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje dedica-se a causas humanitárias
V+ TVI
Ontem às 14:27
5
03:14
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
Secret Story
Hoje às 13:06
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Todos os detalhes: vereadora de Vagos estaria ao telefone com uma amiga quando terá sido assassinada pelo filho
Dois às 10
Hoje às 12:09
O momento mais esperado: Vera reage aos seus vídeos mais virais no Secret Story
Secret Story
Hoje às 13:13
«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado
Novelas
Hoje às 11:50
Vivo com um homem por dinheiro: «Não o amo. Nunca amei. Mas sou feliz e não quero voltar a ser pobre»
V+ TVI
Hoje às 12:36
Bárbara Parada apresentou queixa-crime após meses de perseguições e ameaças: «Escolho libertar-me»
Secret Story
Hoje às 13:03
Assassínio de Susana Gravato: o cuidado que o filho de 14 anos terá tido depois do crime e que levou a polícia a desconfiar
Dois às 10
Hoje às 12:41
TVI PLAYER
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
Secret Story
Hoje às 13:06
«Era um jovem educado e muito calmo na escola». É assim que descrevem o rapaz de 14 anos suspeito de matar a mãe
Dois às 10
Hoje às 12:38
Secret Story 9 - Extra - 22 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Corte e costura? Leandro recebe presente em forma de indireta
Secret Story
Há 3h e 53min
O pormenor na cena do crime que diz muito sobre o assassínio da vereadora da Câmara de Vagos
Dois às 10
Hoje às 12:19
A Protegida: Aparece um dador compatível para salvar a vida de Paz
A Protegida
Ontem às 23:15
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 22 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 22 de outubro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
«Era um jovem educado e muito calmo na escola». É assim que descrevem o rapaz de 14 anos suspeito de matar a mãe
Dois às 10
Hoje às 12:38
O pormenor na cena do crime que diz muito sobre o assassínio da vereadora da Câmara de Vagos
Dois às 10
Hoje às 12:19
Vizinha da vereadora da Câmara de Vagos garante que desconhecia qualquer situação com o filho da política: «Nunca me apercebi de nada»
Dois às 10
Hoje às 12:19
Filho de 14 anos terá matado vereadora da Câmara de Vagos. A explicação dada pelo rapaz é inacreditável
Dois às 10
Hoje às 11:59
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria está decidida e quer ir confrontar Flor
Novelas
Hoje às 08:54
Último episódio: Muitas lágrimas, abraços e emoção na despedida de «A Fazenda»
Novelas
Ontem às 08:02
Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai
Novelas
Hoje às 10:20
“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor
Novelas
Ontem às 16:41
Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”
Novelas
Hoje às 10:44
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos
Novelas
Hoje às 10:22