TVI Jornal - 23 de fevereiro de 2026
Há 3h e 26min
Com Sara Pinto.
Mais Vistos
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem
Secret Story
Ontem às 22:00
1
Soraia Sousa fala sobre alegado encantamento em relação ao instrutor Joaquim: «Vendo os vídeos, estou apaixonada»
Dois às 10
Hoje às 11:45
2
Este é o maior segredo do Secret Story. Conheça a história de vida de cada novo concorrente
Secret Story
Hoje às 08:10
3
Soraia
Dois às 10
Hoje às 11:39
4
Após vencer a «1.ª Companhia», Rui Freitas faz descoberta sobre a enfermeira: «Vou ter respeito máximo»
Dois às 10
Hoje às 12:21
5
É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo
Novelas
Ontem às 08:35
6
EM DESTAQUE
Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story
Secret Story
Hoje às 11:19
Após vencer a «1.ª Companhia», Rui Freitas faz descoberta sobre a enfermeira: «Vou ter respeito máximo»
Dois às 10
Hoje às 12:21
Dois às 10
Hoje às 12:21
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara
Novelas
Hoje às 11:26
A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story
Secret Story
Hoje às 12:02
Soraia Sousa fala sobre alegado encantamento em relação ao instrutor Joaquim: «Vendo os vídeos, estou apaixonada»
Dois às 10
Hoje às 11:45
Dois às 10
Hoje às 11:45
Jéssica é concorrente do novo «Secret Story» e está noiva de ex-jogador do FC Porto. Eis as fotos mais românticas do casal
Dois às 10
Hoje às 10:44
TVI PLAYER
Secret Story - Gala de Estreia - 22 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 21:25
Rui Freitas revela que recebeu “aviso” de familiar da enfermeira da “1.ª Companhia”
Dois às 10
Hoje às 12:07
«Pedrão» explica o porquê da sua alcunha e o estúdio inteiro ri-se
Secret Story
Há 1h e 27min
Jéssica revela reação de Ana que a levou a desconfiar do namoro com Ricardo João
Secret Story
Há 1h e 57min
Rui Freitas fala da sua vitória na “1.ª Companhia”: “Sermos bondosos é reconhecido”
Dois às 10
Hoje às 12:10
Cristina Ferreira conta como foi a reação do filho ao novo “Secret Story”
Dois às 10
Hoje às 10:52
A ACONTECER
CNN Inovação - ISEP: GECAD
CNN Inovação
Há 26 min
Diário da Manhã - 23 de fevereiro de 2026
Diário da Manhã
Há 46 min
TVI - Em cima da hora - 23 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 24min
TVI Jornal - 23 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 26min
Rui Freitas fala da sua vitória na "1.ª Companhia": "Sermos bondosos é reconhecido"
Dois às 10
Hoje às 12:10
Dois às 10
Hoje às 12:10
Rui Freitas revela que recebeu "aviso" de familiar da enfermeira da "1.ª Companhia"
Dois às 10
Hoje às 12:07
Dois às 10
Hoje às 12:07
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara
Novelas
Hoje às 11:26
Novelas
Hoje às 11:26
Vem aí em «Terra Forte»: Rufino é raptado
Novelas
Hoje às 10:42
É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo
Novelas
Ontem às 08:35
Rosa Bela vive uma nova fase: «É no silêncio que começo»
Novelas
Ontem às 14:38
Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos
Novelas
Ontem às 00:52
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara
Novelas
Hoje às 11:26