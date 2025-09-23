TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI Jornal - 23 de setembro de 2025
Há 1h e 57min
Com Lurdes Baeta.
Mais Vistos
O pormenor arrepiante que Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, levou à gala da Bola de Ouro
Dois às 10
Hoje às 10:16
1
Mulher de Diogo Jota fica viúva com três filhos nos braços
Dois às 10
3 jul, 10:10
2
Casei aos 50 anos e fui mãe aos 51: "A felicidade pode chegar tarde, mas chega inteira"
V+ TVI
Ontem às 10:43
3
Apresentador e ex-concorrente de Reality-shows morre num acidente que está a chocar a Internet
Secret Story
Há 2h e 37min
4
Almofadas brancas como novas sem utilizar a máquina de lavar. Truque demora 10 minutos
V+ TVI
Ontem às 16:20
5
Ex-concorrente de realities morre em acidente trágico
Secret Story
Há 2h e 40min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
«Nunca me deixaram ir à escola»: Tinha o sonho de ler um livro, mas foi obrigada a passar a vida no campo
Dois às 10
Há 2h e 43min
Sandra Felgueiras vive romance com um colega da TVI. Saiba quem é
V+ TVI
Hoje às 10:24
Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»
Secret Story
Há 2h e 33min
Casa do Secret Story esconde um espaço inédito. E vai deixá-lo 'de queixo caído'
Secret Story
Hoje às 10:50
Vem aí em «A Fazenda»: Reviravolta - Eva foge com Joel?
Novelas
Hoje às 09:00
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»
Secret Story
Há 3h e 6min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 23 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
Secret Story 9 - Especial - 22 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Sandro é questionado por algo da casa, mas a resposta só envolve Cristiano Ronaldo
Secret Story
Há 2h e 4min
Exclusivo: Burlado e roubado pela ex-namorada, este concorrente tentou colocar termo à vida
Secret Story
Há 2h e 21min
Secret Story 9 - 21 de setembro de 2025
Secret Story
21 set, 21:25
Psicóloga analisa entrevista a Luís Miguel Militão: «Este homem é um perigo para o mundo»
Dois às 10
Há 2h e 10min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI Jornal - 23 de setembro de 2025
TVI Jornal
Há 1h e 57min
Psicóloga analisa entrevista a Luís Miguel Militão: «Este homem é um perigo para o mundo»
Dois às 10
Há 2h e 10min
«Não está arrependido»: Psicóloga analisa testemunho de Militão e aponta motivo para o único momento em que se vê emoção
Dois às 10
Há 2h e 10min
Assista às primeiras imagens da entrevista exclusiva a Luís Miguel Militão
Dois às 10
Há 2h e 14min
Hugo perde o pai e guarda a mágoa de não ter qualquer registo com ele: «Nunca tivemos uma foto juntos»
Dois às 10
Há 2h e 58min
Hugo enterrou o pai no dia em que celebrou 19 anos
Dois às 10
Há 3h e 9min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Reviravolta - Eva foge com Joel?
Novelas
Hoje às 09:00
Exclusivo «A Protegida»: Laura pede o divórcio a Jorge
Novelas
21 set, 17:44
Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...»
Novelas
Ontem às 13:41
Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio
Novelas
20 set, 11:00
Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura»
Novelas
Ontem às 14:47
Exclusivo «A Fazenda»: Alba atropela Zuri
Novelas
21 set, 11:02