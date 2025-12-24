TVI PLAYER
TVI Jornal - 24 de dezembro de 2025
Hoje às 12:58
Com Andreia Vale.
Mais Vistos
Primeira mulher casada e mãe eleita Miss Universo Portugal conquista Cristina Ferreira: «É mesmo bonita»
Dois às 10
Ontem às 11:23
1
Miss Universo Portugal
Dois às 10
Ontem às 12:14
2
03:54
Pai de Liliana fala pela primeira vez da polémica em torno da filha no Secret Story
Secret Story
Hoje às 00:36
3
Ecografia na árvore de Natal de Bernardina Brito apanha seguidores de surpresa e há uma grande novidade
Secret Story
Hoje às 11:46
4
Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança
Secret Story
5 dez, 12:56
5
Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer
Dois às 10
Ontem às 08:49
6
EM DESTAQUE
Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais
Secret Story
Ontem às 11:36
A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente
Dois às 10
Ontem às 15:16
Trufas de rabanadas: a receita de Natal de Pedro Benevides que toda a família adora
V+ TVI
Ontem às 12:56
Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»
Dois às 10
Ontem às 13:57
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:43
Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família
Secret Story
Ontem às 10:54
TVI PLAYER
Pai de Liliana fala pela primeira vez da polémica em torno da filha no Secret Story
Secret Story
Hoje às 00:36
Secret Story
Hoje às 00:36
Em lágrimas, Sandra Felgueiras deixa uma mensagem de Natal que emocionou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
Dois às 10
Hoje às 11:46
Dois às 10
Hoje às 11:46
A Protegida: Sem escapatória, Jorge pede ajuda a Óscar
A Protegida
Ontem às 23:10
Mesmo na véspera de Natal, Leandro e Liliana continuam em picardia: «Isso já não muda em ti»
Secret Story
Há 1h e 59min
Secret Story - Extra - 23 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Terra Forte: Vivi é desmascarada
Terra Forte
Ontem às 22:10
A ACONTECER
TVI Jornal - 24 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Juiz reformado ataca três pessoas com panela de sopa a ferver
Dois às 10
Hoje às 12:52
Após 2 anos de alegados comentários preconceituosos do patrão, Kevin destruiu a montra da loja com o carro
Dois às 10
Hoje às 11:58
Entrevista exclusiva ao homem que destruiu montra com o carro: «Atingi o meu limite»
Dois às 10
Hoje às 11:55
Sandra Felgueiras convidou o ex-sogro para a consoada: «Apesar do meu casamento não ter terminado da melhor maneira...»
Dois às 10
Hoje às 11:46
Em lágrimas, Sandra Felgueiras deixa uma mensagem de Natal que emocionou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
Dois às 10
Hoje às 11:46
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Com Flor no hospital, Maria de Fátima assume ter contas para ajustar com ela
Novelas
Hoje às 09:00
Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim
Novelas
Hoje às 10:35
Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»
Novelas
Hoje às 11:29
Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»
Novelas
Hoje às 11:07
Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol
Novelas
Hoje às 10:46
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha muda de ideias e vai assumir o namoro com Dudu?
Novelas
Hoje às 10:03