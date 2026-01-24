Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI Jornal - 24 de janeiro de 2026

Há 3h e 40min
TVI Jornal - 24 de janeiro de 2026 - TVI

Com Ana Sofia Cardoso.

Mais Vistos

Pedro Jorge acorda com a casa coberta de neve. O cenário parece saído de um conto de fadas

1ª Companhia
Há 3h e 57min
1

Pedro enfrenta momentos tensos após a vitória do Secret Story 9. Veja as imagens

1ª Companhia
2 jan, 16:54
2

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Novelas
20 jan, 12:39
3

Laura Figueiredo

Novelas
19 jan, 16:01
4
05:01

Sara Santos e Filipe Delgado medem pista de obstáculos com um cotonete. O momento é de chorar a rir

1ª Companhia
Hoje às 00:07
5

Dinheiro em alta: estes são os signos com mais sorte financeira em 2026

V+ TVI
26 dez 2025, 11:55
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ranking de Popularidade: Filipe Delgado mantém a coroa, mas há uma ameaça em ascensão

1ª Companhia
Ontem às 11:32

Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»

Dois às 10
Ontem às 14:48

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

Novelas
Ontem às 10:41

Jéssica Antunes tem certeza sobre o paradeiro da mãe de Maycon Douglas: «É uma situação delicada»

1ª Companhia
Ontem às 12:06

«É tão assustador»: Diogo Amaral vive 'terror' noturno inesperado

V+ TVI
Ontem às 14:19

Separada de Vitó, Sónia Jesus faz um novo desabafo: «É a única forma de voltar a ser livre»

1ª Companhia
22 jan, 22:27

TVI PLAYER

Amor à Prova: Vítor e Simone são apanhados em flagrante?

Amor à Prova
Ontem às 21:35

Amor à Prova: Amália e Carlos avançam com plano arriscado

Amor à Prova
22 jan, 22:05

Terra Forte: Flor revela que fingiu a amnésia

Terra Forte
Ontem às 23:00

1ª Companhia - Extra - 24 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Sara Santos ameaça desistir. Saiba o motivo

1ª Companhia
Há 1h e 2min

«Estou de dieta, mas posso ver a ementa» Resposta viral de Filipe Delgado deixa instrutor Marques morto de riso

1ª Companhia
Ontem às 16:45
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal - 24 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 40min

Ganha Já - 24 de janeiro de 2026

Ganha Já
Hoje às 12:15

Em Família - 24 de janeiro de 2026

Em Família
Hoje às 09:15

Diário da Manhã - 24 de janeiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Mariana - 24 de janeiro de 2026

Mariana
Hoje às 02:00

1ª Companhia - Extra - 24 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie beijam-se

Novelas
Ontem às 08:59

Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado

Novelas
Ontem às 10:02

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

Novelas
Ontem às 10:41

Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

Novelas
Ontem às 10:28

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

Novelas
22 jan, 16:43

Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Novelas
22 jan, 10:38