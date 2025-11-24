TVI PLAYER
TVI Jornal - 24 de novembro de 2025
Há 3h e 15min
Com Lurdes Baeta.
Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam
Secret Story
22 nov, 09:48
1
Marisa Susana
Dois às 10
Hoje às 11:49
2
O que aconteceu para Pedro Jorge ter abandonado a cadeira quente em lágrimas? Cristina Ferreira deixa a dúvida no ar
Dois às 10
Hoje às 11:03
3
Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia
Dois às 10
21 nov, 16:00
4
Marisa Susana em lágrimas com o que descobriu depois de ser expulsa do «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 11:50
5
00:49
Inédito: Emocionado, Pedro abandona a cadeira quente e vai para o confessionário
Secret Story
Hoje às 09:17
6
Pedro Jorge abandona cadeira quente em lágrimas e Cristina Ferreira tem a resposta
Secret Story
Há 3h e 54min
Fora do «Secret Story», Marisa Susana 'arrasa' Marisa: «Lá dentro, é uma cobra»
Dois às 10
Hoje às 12:09
Concorrentes em risco: Os “quase nomeados” após a última gala do Secret Story
Secret Story
Hoje às 10:28
Casamento milionário de Cristiano Ronaldo na Madeira vira destaque mundial
V+ TVI
Há 3h e 3min
Pedro e Marisa têm bruta cena de ciúmes... Sem saberem, os colegas ouviram tudo
Secret Story
Há 1h e 30min
Secret Story 9 - Gala - 23 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Pedro Jorge como nunca o viu. Concorrente mostra-se magoado com a mulher
Secret Story
Há 1h e 33min
Marisa Susana desaba em lágrimas ao revelar uma fragilidade que ninguém conhecia
Dois às 10
Hoje às 11:41
Em fuga, a enfermeira assassina que chocou Portugal está agora a pedir uma indemnização ao Estado
Dois às 10
Há 3h e 29min
TVI - Em cima da hora - 24 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 13min
TVI Jornal - 24 de novembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 15min
Após ser confrontada, Marisa Susana esclarece os seus sentimentos por Pedro — Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 3h e 58min
Marisa Susana termina entrevista em lágrimas: «O destino quis que…»
Dois às 10
Hoje às 12:13
«Achas que o Pedro se envolveria com outra pessoa?». Marisa Susana dá a resposta que poucos querem ouvir
Dois às 10
Hoje às 12:09
Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência
Novelas
Ontem às 09:12
Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora
Novelas
Hoje às 10:00
«Não está tudo bem»: Atriz famosa mostra realidade dura por trás das redes sociais
Novelas
Ontem às 08:35
«A cabeça não descansa»: Cristina Ferreira abre o coração e mostra como tem enfrentado desafios
Novelas
22 nov, 16:10
«Menti com toda a confiança»: Rita Pereira cria momento épico ao tatuar famoso
Novelas
Ontem às 16:10
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem
Novelas
Hoje às 09:34