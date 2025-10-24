Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI Jornal - 24 de outubro de 2025

Há 2h e 56min
TVI Jornal - 24 de outubro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

Cristina Ferreira reage a polémica com famosa atriz portuguesa: «Comentários assustadores»

Secret Story
Hoje às 11:20

Já ouviu a música do genérico de «Terra Forte»? Os atores ficaram muitos surpreendidos

Novelas
Hoje às 11:23

Ele sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente

Secret Story
Há 3h e 2min

O meu namorado é lindo. E eu morro de ciúmes: “não consigo estar com ele em público”

V+ TVI
Hoje às 10:35

Vagos despede-se de Susana Gravato: tudo o que se sabe sobre o funeral da vereadora assassinada pelo filho

Dois às 10
Hoje às 09:16

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria não queria adotar Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 10:52

Secret Story - Extra - 23 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:30

Bruna lança nova alcunha para Marisa Susana

Secret Story
Há 2h e 50min

A Protegida: Isabel vê a maior assombração da sua vida

A Protegida
Ontem às 23:05

Secret Story - Especial - 23 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:55

Segredo em risco? Marisa revela ao marido como pretende despistar os colegas

Secret Story
Hoje às 11:42

Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país

Dois às 10
Ontem às 12:48
TVI - Em cima da hora - 24 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 54min

TVI Jornal - 24 de outubro de 2025

TVI Jornal
Há 2h e 56min

A verdade sobre os últimos sete anos de vida de Marco Paulo com Eduardo Ferreira

Dois às 10
Há 3h e 43min

«Preferias ter os imóveis ou dinheiro?»: Eduardo Ferreira responde a pergunta sobre a herança de Marco Paulo

Dois às 10
Há 3h e 52min

Eduardo Ferreira reage a pergunta sobre Marco Paulo: «Não posso responder a isso»

Dois às 10
Há 3h e 53min

Cláudio Ramos confronta Eduardo Ferreira sobre a sua relação com Marco Paulo: «Conheço muitas pessoas da produção e…»

Dois às 10
Há 3h e 54min
Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Novelas
Hoje às 08:58

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

Novelas
Hoje às 10:24

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Novelas
Ontem às 18:21

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

Novelas
Ontem às 18:32

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Novelas
Ontem às 19:10

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 09:28