TVI Jornal - 24 de setembro de 2025

Há 2h e 56min
TVI Jornal - 24 de setembro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

Mulher de Diogo Jota fica viúva com três filhos nos braços

Dois às 10
3 jul, 10:10
1

Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público

Dois às 10
Hoje às 09:40
2

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

Novelas
Ontem às 14:30
3

Copos baços e riscados na máquina da loiça? Aprenda como mantê-los sempre brilhantes

V+ TVI
22 set, 12:38
4

Madalena Aragão escreve texto comovente a João Neves: «O meu coração está quentinho por ti»

Novelas
2 jun, 16:44
5

Jéssica Antunes foi assaltada no dia do casamento: «Uma pessoa sabia exatamente que a minha mala estava ali»

Dois às 10
Hoje às 09:10
6
«Não me lembro de uma transformação tão impactante»: Cristina Ferreira impressionada com antes e depois de mulher marcada pelas drogas e prostituição

Dois às 10
Há 3h e 35min

O último grande ato de amor da viúva de Diogo Jota: «Está a honrar o nome do marido»

V+ TVI
Há 42 min

Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura revelam segredo que têm encondido

Novelas
Hoje às 11:00

Grávida? Bárbara Parada partilha vídeo com Francisco Monteiro e um comentário chama a atenção

Secret Story
Hoje às 09:42

«Foi há 5 anos...»: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, recorda acontecimento marcante na vida do jogador

Dois às 10
Hoje às 11:31

Secret Story 9 - Extra - 24 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:15

Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»

Dois às 10
Há 3h e 37min

«Estás a revelar-te. Se vens à procura de palco...»: Leandro desentende-se com Liliana

Secret Story
Há 1h e 18min

Amante de Tomé Serpa descobre gravações suas sem consentimento e quase é apanhada

O Arquiteto
Ontem às 23:25

Secret Story 9 - Especial - 23 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

«Ela fugiu daqui...»: Balão 'invade' a casa e os concorrentes conspiram sobre novo segredo

Secret Story
Há 3h e 0min
TVI - Em cima da hora - 24 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 54min

TVI Jornal - 24 de setembro de 2025

TVI Jornal
Há 2h e 56min

Insólito! Duas idosas de 81 anos foram detidas por atearem 11 incêndios: «Foi um choque para a população»

Dois às 10
Há 3h e 25min

Augusta morreu uma semana após ver concretizado o seu maior sonho

Dois às 10
Há 3h e 54min

Petra Spínola recorda gravidez de risco: «Disseram-me para não escolher nomes»

Dois às 10
Há 3h e 59min
Vem aí em «A Fazenda»: Ary é esfaqueado

Novelas
Hoje às 08:54

Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»

Novelas
Ontem às 15:16

«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido

Novelas
Ontem às 14:03

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu?

Novelas
Hoje às 09:25