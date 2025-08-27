TVI PLAYER
TVI Jornal - 27 de agosto de 2025
Hoje às 12:58
Com Lurdes Baeta.
Deixe a esfregona de molho nesta mistura durante a noite. De manhã vai ficar espantado com o resultado
Dois às 10
Ontem às 16:00
1
«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»
Big Brother
Ontem às 22:28
2
Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com convidados bem conhecidos: Veja as imagens
Big Brother
28 jul, 15:01
3
Rosa Bela não consegue esconder as lágrimas: «Nunca o vi assim»
V+ TVI
Ontem às 14:55
4
06:52
À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula
Big Brother
Hoje às 13:13
5
O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»
Big Brother
Há 2h e 11min
6
Ver Mais
O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»
Big Brother
Há 2h e 11min
Cristina Ferreira distinguida pela imprensa internacional como uma das mulheres mais poderosas do mundo dos negócios
V+ TVI
Há 2h e 36min
Afinal, qual a ligação de Diogo Bordin a António Leal e Silva? Ex-concorrente conta tudo
Big Brother
Há 2h e 39min
"Mulher mais bonita de Portugal": Aos 51 anos, Fernanda Serrano mostra-se em biquíni nas férias
Novelas
Hoje às 14:33
Após as críticas, vem a resposta. O rosto de Kina é natural ou já fez procedimentos estéticos?
Big Brother
Há 2h e 38min
Todos devíamos fazer isto antes de sair de casa para férias (mas quase ninguém faz)
Dois às 10
Há 3h e 4min
Jéssica Vieira chora agarrada a Ana Duarte após jantar romântico do ex-namorado com Catarina Miranda
Big Brother
Hoje às 09:01
"Os bombeiros perguntaram-me se eu ia gravar um vídeo como o André Ventura - a fingir que apagava um incêndio com um raminho"
CNN Breaking News
Há 2h e 37min
A Protegida: Teresa revela passado chocante. Foi obrigada a dar JD para adoção
A Protegida
Ontem às 23:20
Catarina Miranda suplica por afetos de Afonso: «Ainda não me deste um beijo na boca»
Big Brother
Há 2h e 54min
Momento Tenso: Ex-namorada reage ao jantar romântico de Catarina Miranda para a Afonso Leitão
Big Brother
Hoje às 08:50
Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas»
Big Brother
Há 1h e 53min
TVI - Em cima da hora - 27 de agosto de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05
TVI Jornal - 27 de agosto de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Bombeiro espanca mulher à frente do filho: agressor detido e vítima em risco de perder a visão
Dois às 10
Hoje às 12:39
Incêndio destrói exploração familiar: Filho de António sofreu queimaduras graves ao tentar salvar o pai
Dois às 10
Hoje às 12:17
Diogo Morgado recorda emoção após aplauso de 10 minutos na antestreia de «O Lugar dos Sonhos»
Dois às 10
Hoje às 11:40
Cláudio Ramos anuncia participação inédita em filme português. E já foram reveladas as primeiras imagens
Dois às 10
Hoje às 11:38
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10