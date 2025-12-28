TVI PLAYER
TVI Jornal - 28 de dezembro de 2025
Hoje às 12:58
Com João Fernando Ramos.
«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial
Novelas
Hoje às 08:41
Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial
Novelas
8 set, 14:34
Conhecido ator morre tragicamente aos 46 anos
V+ TVI
22 dez, 14:18
Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante
Secret Story
Há 23 min
Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado
Secret Story
26 dez, 15:21
Francisco Monteiro reage a partilha de Marcia Soares e leva fãs ao delírio: «Eu ainda acredito»
Secret Story
Há 2h e 13min
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas
Secret Story
26 dez, 13:06
Casais famosos portugueses que se separaram em 2025
V+ TVI
26 dez, 10:35
Maria Sampaio sobre o fim do casamento: «Nunca achei que fosse capaz de fazer o que fez comigo»
Dois às 10
26 dez, 15:25
Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo
Novelas
26 dez, 11:03
Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'
Dois às 10
26 dez, 09:13
Lotaria Clássica de Natal: saiba quais são os números vencedores
Dois às 10
26 dez, 12:50
Secret Story - Extra - 27 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:05
Leandro não perdoa Liliana e os concorrentes entram em disputa
Secret Story
Hoje às 11:10
Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido
Secret Story
25 dez, 12:18
Secret Story - A Semana - 27 de dezembro de 2024
Secret Story
Hoje às 00:10
Inédito. Concorrentes recordam ex concorrente do Secret Story 8: «Ela inspirou-se neste filme»
Secret Story
Ontem às 22:53
Picardias matinais. Leandro não tem dúvidas de que Liliana «está quase a chegar a casa»
Secret Story
Hoje às 10:56
TVI Jornal - 28 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Querido, Mudei a Casa! - 28 de dezembro de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:10
Em Família - 28 de dezembro de 2025
Em Família
Hoje às 11:25
Missa - Igreja de Santa Maria da Graça
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 28 de dezembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:40
Secret Story - A Semana - 27 de dezembro de 2024
Secret Story
Hoje às 00:10
Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo
Novelas
26 dez, 11:03
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy vive tormento às mãos de Maria de Fátima
Novelas
26 dez, 10:40
«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial
Novelas
26 dez, 12:47
«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante
Novelas
26 dez, 10:24
“O sonho realizou-se”: Este foi o momento que encheu o coração de Maria Botelho Moniz neste Natal
Novelas
26 dez, 09:53
Vem aí em «A Protegida»: Mariana enfrenta Hector e age contra a sua vontade
Novelas
26 dez, 10:02