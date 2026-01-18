TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI Jornal - 28 de janeiro de 2026
Hoje às 12:58
Com Lurdes Baeta
Mais Vistos
Sol, calor e água quente todo o ano: o destino perfeito a 4 horas de voo
Novelas
13 jan, 09:54
1
«Sangue por todo o lado»: Cara da TVI vive “pesadelo” inesperado e as imagens impressionam
1ª Companhia
Há 1h e 34min
2
Imperdível! Há um novo momento viral da 1.ª Companhia e já ultrapassa 1 milhão de visualizações
1ª Companhia
Ontem às 21:29
3
Ex-concorrentes estão rendidos a Filipe Delgado: as imagens da onda de amor que tem recebido
1ª Companhia
16 jan, 12:29
4
Susto de Inês Simões em imagens
1ª Companhia
Há 1h e 42min
5
Quem é a mulher mistério? Francisco Monteiro janta em clima de intimidade
1ª Companhia
Hoje às 15:54
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
A espera terminou! Este foi o recruta expulso da 1ªCompanhia
1ª Companhia
Ontem às 23:29
Noélia quebra uma das regras mais importantes e recebe castigo severo
1ª Companhia
Hoje às 12:44
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?
Novelas
16 jan, 11:44
Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show
V+ TVI
16 jan, 12:07
O detalhe brilhante no fato de Maria Botelho Moniz que roubou todas as atenções
1ª Companhia
Ontem às 22:05
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio
Novelas
16 jan, 11:00
TVI PLAYER
Noélia quebra uma das regras mais importantes e recebe castigo severo
1ª Companhia
Hoje às 12:44
1ª Companhia - Gala - 17 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:30
Cabelo invejável? Filipe Delgado explica-lhe o que tem de fazer para ter um
1ª Companhia
Há 2h e 2min
Há um distrito que acerta sempre no vencedor das eleições presidenciais
CNN Domingo
Hoje às 09:13
O que leva o comandante a dar uma nomeação direta? Recrutas surpreendidos com explicação
1ª Companhia
Hoje às 12:09
Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice
Amor à Prova
16 jan, 22:15
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI Jornal - 28 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Em Família - 18 de janeiro de 2026
Em Família
Hoje às 11:20
Missa - Igreja do Imaculado Coração de Maria
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 18 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:35
Vai ou Racha - 18 de janeiro de 2026
Vai ou Racha
Hoje às 00:30
Um amor que nem o cancro conseguiu apagar - A homenagem ao marido que partiu e às filhas que ficaram
Momento certo
Ontem às 23:59
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?
Novelas
16 jan, 11:44
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio
Novelas
16 jan, 11:00
«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente
Novelas
16 jan, 11:49
Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem
Novelas
15 jan, 15:23
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Novelas
14 jan, 11:38
Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy
Novelas
16 jan, 10:13