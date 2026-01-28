Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI Jornal - 28 de janeiro de 2026

Há 3h e 38min
TVI Jornal - 28 de janeiro de 2026 - TVI

Com Sara Pinto.

Mais Vistos

Cristina Ferreira arranca emissão na TVI a explicar ausência de Cláudio Ramos

1ª Companhia
Há 2h e 3min
1

Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»

1ª Companhia
Hoje às 10:11
2

Depressão Kristin deixa casa de apresentadora portuguesa destruída - e há imagens

V+ TVI
Hoje às 11:09
3

Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Secret Story
19 dez 2025, 19:58
4

Hotel vende camas, sofás e móveis de luxo a partir de 20 euros. Saiba como adquirir

Dois às 10
26 jan, 16:00
5

Ao fim de 15 anos, Sara Barradas e José Raposo anunciam nova fase da relação: «Já era uma coisa que queríamos fazer»

Dois às 10
Ontem às 10:41
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira afetada pela depressão Kristin: «Mexe com o meu sistema e não consegui»

1ª Companhia
Hoje às 10:29

Liliana admite que enviou uma mensagem ao ex-noivo Zé: «Fui sincera com o Fábio»

Dois às 10
Hoje às 10:25

Vem aí em «Terra Forte»: Em fúria, Rufino confronta Manuel e faz uma exigência séria

Novelas
Hoje às 10:06

“Ajuda”: Diogo Valsassina vive momento caótico

Novelas
Ontem às 16:33

Este vídeo já fez rir mais de um milhão. Instrutor Joaquim apanha apontamentos que Filipe escreveu sobre o militar

1ª Companhia
Hoje às 08:38

Vem aí em «A Protegida»: Hector envolve JD numa proposta suspeita

Novelas
Hoje às 09:24

TVI PLAYER

Amor à Prova: Carlos faz-se passar pelo ginecologista de Amália

Amor à Prova
Ontem às 22:00

"Leiria foi arrasada": tempestade destruiu infraestruturas, rede elétrica e telecomunicações

TVI Jornal
Há 3h e 14min

1ª Companhia - Extra - 28 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:15

Depressão Kristin faz quatro mortos em Portugal

CNN Breaking News
Há 1h e 35min

Terra Forte: Flor quer voltar para os Açores

Terra Forte
Ontem às 23:20

"Nunca vi uma coisa assim": roda gigante na Figueira da Foz caiu durante tempestade

Novo Dia
Hoje às 09:46
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal - 28 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 38min

Idoso de 81 anos apanhado a matar três cães. O testemunho da vizinha que viu tudo é impressionante

Dois às 10
Há 3h e 54min

Depressão Kristin mata duas pessoas. Eis o que se sabe sobre as vítimas mortais

Dois às 10
Hoje às 12:27

Durante um programa da TVI, Beatriz implorou para encontrar estas duas pessoas. Hoje, a TVI realiza o emotivo reencontro

Dois às 10
Hoje às 11:55

Jovem vítima de acidente de viação reencontra, em direto, quem a salvou na estrada

Dois às 10
Hoje às 11:51

António José Seguro deixa promessa a Cristina Ferreira caso seja eleito Presidente da República

Dois às 10
Hoje às 11:43
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando

Novelas
Hoje às 11:27

Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos

Novelas
Hoje às 08:58

«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer

Novelas
Há 1h e 36min

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Novelas
Há 1h e 10min

«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde

Novelas
Há 1h e 10min

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno vira-se contra Cris?

Novelas
Hoje às 10:39