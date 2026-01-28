TVI PLAYER
TVI Jornal - 28 de janeiro de 2026
Há 3h e 38min
Com Sara Pinto.
Mais Vistos
Cristina Ferreira arranca emissão na TVI a explicar ausência de Cláudio Ramos
1ª Companhia
Há 2h e 3min
1
Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»
1ª Companhia
Hoje às 10:11
2
Depressão Kristin deixa casa de apresentadora portuguesa destruída - e há imagens
V+ TVI
Hoje às 11:09
3
Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1
Secret Story
19 dez 2025, 19:58
4
Hotel vende camas, sofás e móveis de luxo a partir de 20 euros. Saiba como adquirir
Dois às 10
26 jan, 16:00
5
Ao fim de 15 anos, Sara Barradas e José Raposo anunciam nova fase da relação: «Já era uma coisa que queríamos fazer»
Dois às 10
Ontem às 10:41
6
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira afetada pela depressão Kristin: «Mexe com o meu sistema e não consegui»
1ª Companhia
Hoje às 10:29
Liliana admite que enviou uma mensagem ao ex-noivo Zé: «Fui sincera com o Fábio»
Dois às 10
Hoje às 10:25
Vem aí em «Terra Forte»: Em fúria, Rufino confronta Manuel e faz uma exigência séria
Novelas
Hoje às 10:06
“Ajuda”: Diogo Valsassina vive momento caótico
Novelas
Ontem às 16:33
Este vídeo já fez rir mais de um milhão. Instrutor Joaquim apanha apontamentos que Filipe escreveu sobre o militar
1ª Companhia
Hoje às 08:38
Vem aí em «A Protegida»: Hector envolve JD numa proposta suspeita
Novelas
Hoje às 09:24
TVI PLAYER
Amor à Prova: Carlos faz-se passar pelo ginecologista de Amália
Amor à Prova
Ontem às 22:00
"Leiria foi arrasada": tempestade destruiu infraestruturas, rede elétrica e telecomunicações
TVI Jornal
Há 3h e 14min
1ª Companhia - Extra - 28 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:15
Depressão Kristin faz quatro mortos em Portugal
CNN Breaking News
Há 1h e 35min
Terra Forte: Flor quer voltar para os Açores
Terra Forte
Ontem às 23:20
"Nunca vi uma coisa assim": roda gigante na Figueira da Foz caiu durante tempestade
Novo Dia
Hoje às 09:46
A ACONTECER
TVI Jornal - 28 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 38min
Idoso de 81 anos apanhado a matar três cães. O testemunho da vizinha que viu tudo é impressionante
Dois às 10
Há 3h e 54min
Depressão Kristin mata duas pessoas. Eis o que se sabe sobre as vítimas mortais
Dois às 10
Hoje às 12:27
Durante um programa da TVI, Beatriz implorou para encontrar estas duas pessoas. Hoje, a TVI realiza o emotivo reencontro
Dois às 10
Hoje às 11:55
Jovem vítima de acidente de viação reencontra, em direto, quem a salvou na estrada
Dois às 10
Hoje às 11:51
António José Seguro deixa promessa a Cristina Ferreira caso seja eleito Presidente da República
Dois às 10
Hoje às 11:43
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando
Novelas
Hoje às 11:27
Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos
Novelas
Hoje às 08:58
«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer
Novelas
Há 1h e 36min
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
Há 1h e 10min
«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde
Novelas
Há 1h e 10min
Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno vira-se contra Cris?
Novelas
Hoje às 10:39