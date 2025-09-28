TVI PLAYER
TVI Jornal - 28 de setembro de 2025
Hoje às 12:57
Com Ana Sofia Cardoso
Foi minha professora no 7.º ano… e hoje é minha mulher: "Estar com ela intimamente foi incrivel"
V+ TVI
26 set, 13:12
1
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show
Secret Story
Há 17 min
2
Estou à espera de bebé… e o pai é o meu cunhado: «Não sei o que fazer»
V+ TVI
Ontem às 09:21
3
Conheça os cortes de cabelo mais bonitos que vão dominar este outono
Dois às 10
26 set, 17:00
4
Estes são os cortes de cabelo mais bonitos que vão ser a tendência deste outono
24 set, 16:00
5
Conheça o homem que conquistou uma das pivôs mais bonitas da televisão nacional
V+ TVI
26 set, 16:23
6
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»
Secret Story
26 set, 16:20
Saiba o que aconteceu à bebé Matilde, a menina que angariou mais de 2 milhões de euros dos portugueses
Dois às 10
26 set, 14:53
Com 15 anos e 6 tumores, Íris luta para sobreviver: «Mete medo, mas sei que vou vencer»
Dois às 10
26 set, 12:14
«‘Já voltaste ao normal?’ O normal é isto»: jornalista da TVI mostra o corpo pós-parto e outras mulheres reagem
V+ TVI
26 set, 10:49
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto
Secret Story
26 set, 11:52
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
26 set, 10:37
Secret Story - Diário - 27 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 19:10
«Estou a faltar ao respeito a alguém lá fora»: Liliana abre o coração em conversa com Fábio
Secret Story
Ontem às 23:06
Secret Story 9 - A Semana- 28 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:10
Concorrentes rasgam Liliana depois de momento delicado: «A Lili é que está mal»
Secret Story
Ontem às 21:48
Liliana fala da pressão dentro da casa: «Aqui massacra-se a pessoa ao máximo»
Secret Story
Ontem às 23:27
Atenção aos nativos deste signo. Vêm aí dificuldades financeiras
Bom dia Alegria
23 set, 13:11
TVI Jornal - 28 de setembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:57
Querido, Mudei a Casa! - 28 de setembro de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 11:45
Missa - Eucaristia Dominical - Restelo, Lisboa
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 28 de setembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:40
Vai ou Racha - 28 de setembro de 2025
Vai ou Racha
Hoje às 01:00
Secret Story 9 - A Semana- 28 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:10
«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa
Novelas
26 set, 10:19
Vem aí em «A Protegida»: Mariana recusa ajudar Hector num dos momentos que ele mais precisa
Novelas
26 set, 10:00
Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»
Novelas
26 set, 15:10
Alerta forte de Teresa Tavares deixa seguidores emocionados: «Porque a vergonha tem de mudar de lado»
Novelas
26 set, 12:14
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
26 set, 10:37
Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história
Novelas
26 set, 09:38