Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI Jornal - 29 de agosto de 2025

Há 3h e 33min
TVI Jornal - 29 de agosto de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

Mais Vistos

06:55

Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares

Big Brother
Hoje às 12:13
1

Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»

V+ TVI
Há 3h e 48min
2

A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão

Big Brother
Hoje às 09:58
3

'Savata', a nova bailarina da Malveira: As imagens mais hilariantes que vai ver hoje

Big Brother
20 mai, 12:16
4
06:20

"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin

Dois às 10
Hoje às 11:34
5

Vem aí «A Fazenda»: Júlia quer justiça. Duarte terá de pagar pelo que fez

Novelas
Hoje às 09:16
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Estas são as fotografias mais bonitas de Cristina Ferreira. E que a podem levar a tomar uma decisão radical

Big Brother
Hoje às 09:34

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

Dois às 10
Ontem às 16:00

Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação

Novelas
Hoje às 09:16

Ele é um possível reforço do FC Porto, mas é a mulher que está a dar que falar

V+ TVI
Ontem às 17:43

Madalena Aragão fez anos e há uma nova foto com João Neves para celebrar

Novelas
Ontem às 16:48

Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares

Big Brother
Hoje às 12:13

TVI PLAYER

Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares

Big Brother
Hoje às 12:13

"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin

Dois às 10
Hoje às 11:34

Catarina Miranda dá queda aparatosa e Afonso tem ataque de riso

Big Brother
Há 3h e 27min

A Protegida: Aruna quase apanha Virgílio em momento comprometedor

A Protegida
Ontem às 23:25

Afonso agarra e beija Catarina Miranda para terminar drama de horas

Big Brother
Hoje às 11:30

Dois às 10 - Carolina Braga fala sobre fim da relação com Diogo Bordin

Dois às 10
Hoje às 09:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Ganhe um convite duplo para o evento exclusivo de Apresentação da Nova Grelha TVI

Há 3 min

TVI - Em cima da hora - 29 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 26min

TVI Jornal - 29 de agosto de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 33min

Entre os 10 e os 14 anos, menino terá andado de trotineta a atear fogos com fósforos. Muitos transformavam-se em grandes incêndios

Dois às 10
Há 3h e 50min

Bombeiro que agrediu mulher à frente do filho chorou durante toda a sessão no tribunal. Fica em prisão preventiva

Dois às 10
Há 3h e 57min

Beatriz tem um cancro desde os 10 anos. Pais desesperaram quando souberam que tumor não pode ser removido

Dois às 10
Hoje às 11:58
Mais

NOVELAS

Exclusivo «A Fazenda»: Eva assume a Joel gostar de Talu

Novelas
Hoje às 11:19

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10

Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação

Novelas
Hoje às 09:16

Vem aí «A Fazenda»: Júlia quer justiça. Duarte terá de pagar pelo que fez

Novelas
Hoje às 09:16

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
Ontem às 11:13

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Novelas
Ontem às 09:49
IOL Footer MIN