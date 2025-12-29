TVI PLAYER
TVI Jornal - 29 de dezembro de 2025
Há 2h e 36min
Com Lurdes Baeta.
Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado
Dois às 10
Há 1h e 14min
1
01:27
Qual a razão para não se despedir de Marisa? A resposta de Pedro surpreende todos
Secret Story
Hoje às 08:54
2
Circula a 120 km/hora na via da esquerda na autoestrada. É obrigado a encostar à direita?
Dois às 10
Ontem às 17:00
3
Homem a conduzir
23 dez 2024, 12:14
4
Este foi o comentário de Liliana que mereceu ovação do público. E até Pedro Jorge reagiu
Dois às 10
Hoje às 09:02
5
Ruy de Carvalho
Dois às 10
Há 1h e 17min
6
Cláudio Ramos enerva-se e levanta a voz por causa de Pedro: «Ele é assim com todas as mulheres»
Secret Story
Há 1h e 17min
Bruno Savate não cala revolta após gala explosiva do Secret Story: «Injustiça grande. Custa aceitar»
Secret Story
Há 1h e 27min
Prestes a estrear-se na 1ª Companhia, Maria Botelho Moniz rende-se às tropas mais fofas (e temíveis) de sempre
Secret Story
Há 2h e 30min
Portugal une-se para que surjam boas notícias sobre Ruy de Carvalho
Novelas
Há 30 min
Cris, de «Amor à Prova»: o papel de José Condessa marcado por amor, ciúmes e um filho inesperado
Novelas
Há 50 min
Secret Story 9 - Gala - 28 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
Liliana volta a falar do ex-noivo Zé: «Se pudesse apagar o pedido de casamento...»
Secret Story
Há 48 min
Pedro pede perdão a Marisa: «Por ter faltado ao respeito, fiz o que fiz...»
Secret Story
Há 1h e 13min
Surpresa! Cristina Ferreira faz grande revelação
Secret Story
Hoje às 00:57
Pedro "defende" ex-noivo Zé para atacar Liliana?: «Fizeste o que fizeste e nem pediste desculpa»
Secret Story
Há 1h e 5min
Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar
Dois às 10
Há 3h e 43min
TVI - Em cima da hora - 29 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 34min
TVI Jornal - 29 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 36min
Comboio atropela e mata 100 ovelhas
Dois às 10
Há 2h e 43min
Sogro expulsa o genro e festa acaba em sangue
Dois às 10
Há 3h e 10min
As desilusões de Leandro após ser expulso do «Secret Story» - Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 3h e 13min
Leandro revela quem são os concorrentes que se podem tornar seus amigos fora do «Secret Story»
Dois às 10
Há 3h e 37min
Vem aí «Terra Forte»: Cobra lança acusação e deixa Maria de Fátima em choque
Novelas
Hoje às 10:38
Amor à Prova: Nova novela da TVI estreia dia 5 de janeiro
Novelas
Hoje às 10:58
O pequeno grande milagre: Com Ruy de Carvalho internado, bisneto torna-se o símbolo de força e esperança
Novelas
Hoje às 11:02
«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante
Novelas
26 dez, 10:24
«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial
Novelas
Ontem às 08:41
Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura
Novelas
Ontem às 14:21