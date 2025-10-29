Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI Jornal - 29 de outubro de 2025

Há 2h e 14min
TVI Jornal - 29 de outubro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

Novelas
Hoje às 09:59
1

«Enganou-me bem…»: revelado o verdadeiro motivo para o fim da relação entre Viktor Gyökeres e Inês Aguiar

V+ TVI
Ontem às 16:51
2

O casamento quase secreto que uniu Marco Paulo e Cinha Jardim — e do qual nasceram 13 filhos

V+ TVI
Ontem às 11:22
3
02:36

O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso

Secret Story
Hoje às 09:37
4
02:26

Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada

Secret Story
Há 3h e 8min
5

Café

1 abr 2024, 16:44
6
A atitude de Pedro com a mulher que lhe valeu uma sanção pesada e um aviso de Cristina Ferreira

Secret Story
Hoje às 10:51

Não se fala de outra coisa nesta aldeia. Concorrente do «Secret Story» é motivo de conversa por este motivo

Dois às 10
Há 3h e 55min

«Passo a passo vou lá chegar…»: Carlos Areia comove fãs com lição de vida

Novelas
Há 3h e 56min

Alba Baptista e Chris Evans já são pais! Saiba tudo sobre o nascimento do primeiro filho do casal

V+ TVI
Ontem às 17:59

Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Secret Story
Há 3h e 58min

No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?

Novelas
Hoje às 10:52

Secret Story 9 - Gala - 29 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada

Secret Story
Há 3h e 8min

O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso

Secret Story
Hoje às 09:37

Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa

Secret Story
Há 49 min

A Protegida: Isabel tranca-se no quarto com pânico de Francisco

A Protegida
Ontem às 23:20

Tensão no Parlamento: André Ventura atira papéis ao chão

Jornal da CNN
Ontem às 21:12
TVI - Em cima da hora - 29 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 12min

Cristina Ferreira reage à mais recente polémica do Secret Story: «Aconteça o que acontecer...»

Dois às 10
Há 2h e 12min

TVI Jornal - 29 de outubro de 2025

TVI Jornal
Há 2h e 14min

Menina de 5 anos atira o irmão bebé pela janela

Dois às 10
Há 2h e 28min

Mulher mata companheiro com veneno para ratos. Filho sabia de tudo e nada fez

Dois às 10
Há 2h e 30min

Para vir à TVI, Paula teve de pedir dinheiro emprestado à neta: «Não tinha um cêntimo»

Dois às 10
Há 3h e 26min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor engana Rosa Maria e Sammy com uma história falsa

Novelas
Hoje às 09:23

Vem aí em «A Protegida»: Farto de exigências, Óscar ameaça Clarice

Novelas
Hoje às 10:54

No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?

Novelas
Hoje às 10:52

«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente

Novelas
Ontem às 16:00

«O pai volta sempre»: Com o pai ausente, Filho de Maria Botelho Moniz grita por ele e está a comover o país

Novelas
Ontem às 14:27

Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 10:27