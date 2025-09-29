TVI PLAYER
TVI Jornal - 29 de setembro de 2025
Há 3h e 32min
Com Lurdes Baeta.
Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro
Dois às 10
Hoje às 11:04
1
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show
Secret Story
Ontem às 18:35
2
01:12
Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»
Dois às 10
Hoje às 12:11
3
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
Hoje às 00:03
4
02:02
Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé
Secret Story
Ontem às 23:00
5
Secret Story: Comentadora da TVI foi diagnosticada com o mesmo linfoma que Bruna enfrentou
Dois às 10
Hoje às 09:14
6
Com a voz embargada, Cristina Ferreira dedica palavras especiais ao noivo Zé
Secret Story
Hoje às 11:10
É aqui que fica a Fonte dos Namorados, o local onde Cristina Ferreira lançou a moeda antes de conhecer João Monteiro
Dois às 10
Hoje às 12:26
Vem aí em «A Fazenda»: Becas esconde um grande segredo que envolve o desaparecimento de Joel
Novelas
Hoje às 11:01
Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro
Dois às 10
Hoje às 11:04
Numa noite de grande tensão, Cristina Ferreira arrasa com um look minimalista na gala do Secret Story 9
Secret Story
Ontem às 21:47
Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025
V+ TVI
Hoje às 11:38
Secret Story 9 - 28 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:15
Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»
Dois às 10
Hoje às 12:11
Depois da visita do noivo Zé, Liliana e Fábio mostram-se mais cúmplices do que nunca na cama
Secret Story
Hoje às 09:48
Última Hora! Fábio e Leandro quase se pegam durante uma discussão
Secret Story
Há 51 min
Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas
Secret Story
Há 51 min
Joana faz comunicado aos colegas e ameaça: «Vou às malas»
Secret Story
Há 2h e 26min
TVI - Em cima da hora - 29 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 30min
Telespectadora com problema de saúde fica em lágrimas ao receber prémio monetário
Dois às 10
Há 3h e 22min
TVI Jornal - 29 de setembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 32min
Ralhou com o filho de 9 anos por estar a brincar na rua e acabou assassinada por este
Dois às 10
Hoje às 12:20
Cristina Ferreira reage a caso de criança de 9 anos que matou a mãe à facada: «Isto é apenas uma opinião minha, muito pessoal»
Dois às 10
Hoje às 12:17
Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»
Dois às 10
Hoje às 12:11
Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro
Novelas
Ontem às 11:18
Exclusivo «A Protegida»: JD faz uma promessa comovente à filha bebé
Novelas
27 set, 14:53
Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão
Novelas
26 set, 16:36
Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional
Novelas
Ontem às 08:45
Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa
Novelas
27 set, 11:00
A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste»
Novelas
Hoje às 09:01