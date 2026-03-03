Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI Jornal - 3 de março de 2026

Há 3h e 35min
TVI Jornal - 3 de março de 2026 - TVI

Com Sara Pinto.

Mais Vistos

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Secret Story
Ontem às 14:22
1

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Secret Story
21 fev, 20:20
2

Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Dois às 10
Hoje às 11:27
3
02:07

Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas

Secret Story
Hoje às 10:18
4

Tatiana e Ruben Boa Nova apresentam o filho mais novo

Dois às 10
7 jan, 11:09
5

A coragem de denunciar, aos 12 anos, o que se passava: filha mais velha de Eduardo Madeira está a dar que falar

V+ TVI
Ontem às 16:37
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Secret Story
Hoje às 11:46

Arrepiante. Rute Cardoso mostra os filhos e detalhe não passa despercebido: «Pequeno Diogo Jota»

Dois às 10
Hoje às 09:22

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima decide recomeçar do zero

Novelas
Hoje às 12:00

Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Dois às 10
Hoje às 11:27

Notícia de última hora sobre Cristiano Ronaldo leva a interrupção de programa em direto

V+ TVI
Hoje às 11:43

Depois de uma sanção, estes são os nomeados do Secret Story 10: saiba quem está em risco

Secret Story
Ontem às 23:01

TVI PLAYER

Amor à Prova: Cris está a arriscar demais?

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Secret Story - Extra - 3 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 01:05

Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas

Secret Story
Hoje às 10:18

Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto

Secret Story
Há 1h e 47min

Secret Story - Gala - 1 de março de 2026

Secret Story
1 mar, 21:30

Secret Story - Especial - 2 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:45
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 3 de março de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 33min

TVI Jornal - 3 de março de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 35min

Criança de 3 anos cai do terceiro andar. Estava sozinho em casa: "Um popular viu o menino no chão"

Dois às 10
Hoje às 12:28

Enfrentou um cancro, uma depressão e o fim de uma relação onde foi traída

Dois às 10
Hoje às 11:55

Mariline sobre a sua profissão: “Foi uma vergonha ter ficado com um diagnóstico de cancro”

Dois às 10
Hoje às 11:48

Durante diagnóstico de cancro, Mariline descobriu traição do marido

Dois às 10
Hoje às 11:40
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Novelas
Ontem às 10:00

Vem aí em «Terra Forte»: Em plena igreja, Maria de Fátima admite erro e decide entregar a casa a Flor

Novelas
Hoje às 09:01

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

Novelas
Ontem às 15:01

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

Novelas
Ontem às 15:35

Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

Novelas
Ontem às 15:21

Vem aí em «A Protegida»: Óscar conhece a sua admiradora secreta

Novelas
Hoje às 10:06