TVI Jornal - 3 de março de 2026
Há 3h e 35min
Com Sara Pinto.
Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis
Secret Story
Hoje às 11:46
Arrepiante. Rute Cardoso mostra os filhos e detalhe não passa despercebido: «Pequeno Diogo Jota»
Dois às 10
Hoje às 09:22
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima decide recomeçar do zero
Novelas
Hoje às 12:00
Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»
Dois às 10
Hoje às 11:27
Notícia de última hora sobre Cristiano Ronaldo leva a interrupção de programa em direto
V+ TVI
Hoje às 11:43
Depois de uma sanção, estes são os nomeados do Secret Story 10: saiba quem está em risco
Secret Story
Ontem às 23:01
TVI PLAYER
Amor à Prova: Cris está a arriscar demais?
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Secret Story - Extra - 3 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 01:05
Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas
Secret Story
Hoje às 10:18
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
Secret Story
Há 1h e 47min
Secret Story - Gala - 1 de março de 2026
Secret Story
1 mar, 21:30
Secret Story - Especial - 2 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:45
TVI - Em cima da hora - 3 de março de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 33min
TVI Jornal - 3 de março de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 35min
Criança de 3 anos cai do terceiro andar. Estava sozinho em casa: "Um popular viu o menino no chão"
Dois às 10
Hoje às 12:28
Enfrentou um cancro, uma depressão e o fim de uma relação onde foi traída
Dois às 10
Hoje às 11:55
Mariline sobre a sua profissão: “Foi uma vergonha ter ficado com um diagnóstico de cancro”
Dois às 10
Hoje às 11:48
Durante diagnóstico de cancro, Mariline descobriu traição do marido
Dois às 10
Hoje às 11:40
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se
Novelas
Ontem às 10:00
Vem aí em «Terra Forte»: Em plena igreja, Maria de Fátima admite erro e decide entregar a casa a Flor
Novelas
Hoje às 09:01
Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»
Novelas
Ontem às 15:01
O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos
Novelas
Ontem às 15:35
Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico
Novelas
Ontem às 15:21
Vem aí em «A Protegida»: Óscar conhece a sua admiradora secreta
Novelas
Hoje às 10:06