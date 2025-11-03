TVI PLAYER
TVI Jornal - 3 de novembro de 2025
Hoje às 12:58
Com Andreia Vale.
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story
Secret Story
29 out, 12:25
1
04:56
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story
Secret Story
Há 3h e 21min
2
04:18
O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante
Secret Story
Há 3h e 28min
3
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País
Secret Story
Há 2h e 44min
4
Mariana, concorrente do «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 11:38
5
04:13
Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara
Secret Story
Hoje às 12:39
6
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse
Secret Story
Há 1h e 36min
Burlão que se fez passar por Cláudio Ramos roubou 27 mil euros a mulher que pensava namorar com o apresentador
Dois às 10
Há 3h e 48min
Morreu Didi, jogador de 6 anos que comoveu Gaia e conheceu Cristiano Ronaldo: «Há dores que não se explicam»
Dois às 10
Há 2h e 19min
Sensual como nunca: a fotografia de Ana Guiomar que somou mais de mil gostos numa hora
Novelas
Há 2h e 17min
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente
Secret Story
Há 1h e 50min
A vida do viúvo de Susana Gravato desde a tragédia que abalou a família e chocou o país
V+ TVI
Hoje às 10:29
O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante
Secret Story
Há 3h e 28min
Secret Story
Há 3h e 28min
Pedro Jorge rebenta depois de provocações de Bruna e Ana Cristina: «É terrorismo psicológico!»
Secret Story
Há 1h e 54min
Secret Story 9 - Gala - 2 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
Depois de terminar casamento com Marisa, Pedro Jorge passa-se com Ana Cristina e Bruna
Secret Story
Há 2h e 3min
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story
Secret Story
Há 3h e 21min
Secret Story
Há 3h e 21min
Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica
Secret Story
Há 2h e 50min
TVI - Em cima da hora - 3 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 3 de novembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Burlão usou identidade de Cláudio Ramos e enganou mulher: «Foi dizer à minha mãe que era minha namorada»
Dois às 10
Hoje às 12:52
Não esteve com Rui, mas falou com Vera. Foi assim a primeira noite de Mariana fora do «Secret Story» - Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:04
Mariana revela conversa com Vera após sair do «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 12:00
Após sair do «Secret Story 9», Mariana fala sobre Liliana: «É muito complicada»
Dois às 10
Hoje às 11:52
Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?
Novelas
Hoje às 10:40
Exclusivo «A Protegida»: Laura arrasta Clarice pelos cabelo e expulsa-a do palacete
Novelas
Ontem às 14:17
«Não tenho palavras»: Sara Prata larga tudo para abraçar uma missão comovente, que promete mudar a vida de muitas crianças
Novelas
Ontem às 15:53
«Aprovado?»: Sofia Arruda arrisca novo visual e o resultado é impressionante
Novelas
Hoje às 10:24
«Das mulheres mais sensuais»: Apresentadora deixa fãs eufóricos com sessão fotográfica de tirar o fôlego
Novelas
Hoje às 10:24
Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família chegam ao Brasil para pôr o plano em marcha
Novelas
Hoje às 09:31