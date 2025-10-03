TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI Jornal - 3 de outubro de 2025
Há 3h e 4min
Com Lurdes Baeta.
Mais Vistos
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
V+ TVI
Ontem às 11:41
1
Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam
Secret Story
Há 2h e 58min
2
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega
Secret Story
1 out, 11:11
3
04:59
Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»
Dois às 10
Hoje às 10:38
4
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
5
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»
V+ TVI
1 out, 16:48
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
«Tínhamos discutido um dia antes». Filho do ator Luís Aleluia não se despediu antes de o pai ter decidido partir
Dois às 10
Há 3h e 51min
Alerta revelação inédita! Cristina Ferreira faz confissão sobre gala do Secret Story
Secret Story
Hoje às 11:21
Vem aí em «A Protegida»: JD descai-se a Jorge com revelação estrondosa?
Novelas
Hoje às 10:20
Este foi momento cúmplice de Liliana e Fábio que Cristina Ferreira apanhou em flagrante
Dois às 10
Hoje às 11:10
Sofia Aparício e Mariana Mortágua detidas: Catarina Furtado defende-as e faz exigência ao Governo
V+ TVI
Ontem às 17:32
Ana Barbosa conta onde gastou o prémio de 52 mil euros do Big Brother – e o tempo inesperado até o usar
Secret Story
Hoje às 08:31
TVI PLAYER
É amor? Fábio não resiste e declara-se ao ouvido de Liliana
Secret Story
Há 2h e 9min
Secret Story 9 - Extra - 3 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Ciúmes à flor da pele! Liliana provoca Fábio: «Foi o Pedro…»
Secret Story
Há 2h e 26min
A Protegida: Desorientado, Gonçalo faz um escândalo na fábrica
A Protegida
Ontem às 23:30
Secret Story 9 - Especial - 2 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Liliana surpreende Fábio com confissão: «O meu estilo são rapazes morenos…»
Secret Story
Há 2h e 35min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 3 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 2min
TVI Jornal - 3 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 4min
Alunos de escola em Viseu fazem facto de morte. Já morreram dois e quatro tentaram pôr termo à vida
Dois às 10
Há 3h e 27min
Cristina Ferreira sobre a absolvição de Joana Marques: «O humor inteligente é aquele que não ofende»
Dois às 10
Há 3h e 30min
Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques no processo com os Anjos: «É uma opinião minha muito pessoal»
Dois às 10
Há 3h e 31min
Mais de 30 mil euros: Este é o valor que os Anjos deverão pagar depois de Joana Marques ter sido absolvida
Dois às 10
Há 3h e 47min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary
Novelas
Hoje às 10:58
Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir
Novelas
Hoje às 09:14
Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?
Novelas
Ontem às 14:52
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Novelas
Ontem às 16:54
«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol
Novelas
Ontem às 16:27
Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada
Novelas
Hoje às 09:45