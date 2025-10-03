Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI Jornal - 3 de outubro de 2025

Há 3h e 4min
TVI Jornal - 3 de outubro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

Mais Vistos

Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim

V+ TVI
Ontem às 11:41
1

Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

Secret Story
Há 2h e 58min
2

As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

Secret Story
1 out, 11:11
3
04:59

Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»

Dois às 10
Hoje às 10:38
4

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
5

Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»

V+ TVI
1 out, 16:48
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Tínhamos discutido um dia antes». Filho do ator Luís Aleluia não se despediu antes de o pai ter decidido partir

Dois às 10
Há 3h e 51min

Alerta revelação inédita! Cristina Ferreira faz confissão sobre gala do Secret Story

Secret Story
Hoje às 11:21

Vem aí em «A Protegida»: JD descai-se a Jorge com revelação estrondosa?

Novelas
Hoje às 10:20

Este foi momento cúmplice de Liliana e Fábio que Cristina Ferreira apanhou em flagrante

Dois às 10
Hoje às 11:10

Sofia Aparício e Mariana Mortágua detidas: Catarina Furtado defende-as e faz exigência ao Governo

V+ TVI
Ontem às 17:32

Ana Barbosa conta onde gastou o prémio de 52 mil euros do Big Brother – e o tempo inesperado até o usar

Secret Story
Hoje às 08:31

TVI PLAYER

É amor? Fábio não resiste e declara-se ao ouvido de Liliana

Secret Story
Há 2h e 9min

Secret Story 9 - Extra - 3 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

Ciúmes à flor da pele! Liliana provoca Fábio: «Foi o Pedro…»

Secret Story
Há 2h e 26min

A Protegida: Desorientado, Gonçalo faz um escândalo na fábrica

A Protegida
Ontem às 23:30

Secret Story 9 - Especial - 2 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50

Liliana surpreende Fábio com confissão: «O meu estilo são rapazes morenos…»

Secret Story
Há 2h e 35min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 3 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 2min

TVI Jornal - 3 de outubro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 4min

Alunos de escola em Viseu fazem facto de morte. Já morreram dois e quatro tentaram pôr termo à vida

Dois às 10
Há 3h e 27min

Cristina Ferreira sobre a absolvição de Joana Marques: «O humor inteligente é aquele que não ofende»

Dois às 10
Há 3h e 30min

Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques no processo com os Anjos: «É uma opinião minha muito pessoal»

Dois às 10
Há 3h e 31min

Mais de 30 mil euros: Este é o valor que os Anjos deverão pagar depois de Joana Marques ter sido absolvida

Dois às 10
Há 3h e 47min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

Novelas
Hoje às 10:58

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Novelas
Hoje às 09:14

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Novelas
Ontem às 14:52

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Novelas
Ontem às 16:54

«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

Novelas
Ontem às 16:27

Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada

Novelas
Hoje às 09:45