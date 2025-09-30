Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI Jornal - 30 de setembro de 2025

Há 3h e 26min
TVI Jornal - 30 de setembro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

Mais Vistos

«Estás grávida?»: Catarina Miranda dá grande novidade a Cristina Ferreira

Dois às 10
Hoje às 10:21
1

Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025

V+ TVI
Ontem às 11:38
2

Catarina Miranda voltou ao Dois às 10

Dois às 10
Hoje às 10:20
3

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
Ontem às 00:03
4

«Estás grávida?» A grande novidade de Catarina Miranda que gerou uma reação inédita de Cristina Ferreira

Secret Story
Hoje às 11:50
5

Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

Secret Story
27 set, 18:46
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Secret Story
Há 3h e 43min

Marisa Susana e Vera como nunca as vimos: Concorrentes 'viradas no avesso' e o motivo é bem gelado

Secret Story
Hoje às 12:23

«Estás grávida?»: Catarina Miranda dá grande novidade a Cristina Ferreira

Dois às 10
Hoje às 10:21

Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?

Novelas
Hoje às 10:42

Filha de uma das apresentadoras mais bonitas da história da TVI casou e há um detalhe que está a emocionar

V+ TVI
Hoje às 12:08

Vem aí em «A Protegida»: Jorge encontra a pessoa que pode destruir Isabel num ápice

Novelas
Hoje às 11:12

TVI PLAYER

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Secret Story
Há 1h e 12min

Secret Story 9 - Extra - 30 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

Nunca antes visto: Joana usa prancha para o cabelo na cozinha e gera reações

Secret Story
Há 2h e 2min

A Protegida - A Protegida: Carlota é encontrada com um bilhete aterrorizante - Gravação automática

A Protegida
Hoje às 00:22

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

Dois às 10
Hoje às 10:18

Secret Story 9 - especial - 29 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 30 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 24min

TVI Jornal - 30 de setembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 26min

Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo

Dois às 10
Há 3h e 59min

Em direto, Ana revela à irmã que esta a salvou quando ia pôr termo à vida

Dois às 10
Hoje às 11:57

Ana sobre relações sexuais: «Fazia muitas vezes forçada para não ter de discutir e ter um bocadinho de paz»

Dois às 10
Hoje às 11:46

Ana sobre relação tóxica: «A maioria das discussões eram motivadas pelas relações sexuais, pela falta delas»

Dois às 10
Hoje às 11:44
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?

Novelas
Hoje às 10:42

Vem aí em «A Protegida»: Jorge encontra a pessoa que pode destruir Isabel num ápice

Novelas
Hoje às 11:12

Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora

Novelas
Hoje às 10:01

Isto é o que Maria Botelho Moniz anda a fazer, enquanto não aparece nos ecrãs

Novelas
Há 35 min

Na cidade do amor, Maria Cerqueira Gomes surge com companhia especial e bem conhecida

Novelas
Há 1h e 4min

Vem aí em «A Fazenda»: Andreia enfrenta criminosos para proteger Alex

Novelas
Hoje às 09:00