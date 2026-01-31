Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI Jornal - 31 de Janeiro de 2026

Hoje às 12:59
Com João Fernando Ramos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo

1ª Companhia
Ontem às 15:45
Cantora portuguesa morre aos 31 anos. Jéssica Tavares ganhou fama nas Docemania

V+ TVI
Ontem às 21:15
Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

1ª Companhia
Hoje às 13:30
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

1ª Companhia
Hoje às 10:15
O "Bigodinho Arrebitado" nem sempre teve este visual! Veja as fotos do Instrutor Andrade que provam a transformação

1ª Companhia
24 jan, 16:57
Quem é o namorado de André Cabral, o ex-cunhado de Maria Sampaio? Surpreenda-se

Novelas
25 jan, 08:34
«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas

Dois às 10
Ontem às 15:25

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Novelas
Ontem às 14:17

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

Dois às 10
Ontem às 10:52

Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»

Dois às 10
Ontem às 10:28

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
Ontem às 10:23

"Se perder, aceito humildemente o juízo das pessoas", diz Ventura

Notícias CNN
Ontem às 22:47

Amor à Prova - Desesperada, Sara passa a noite fora

Amor à Prova
Ontem às 21:35

Amor à Prova
Ontem às 22:33

Terra Forte - Flor arrasa Maria de Fátima sem dó nem piedade

Terra Forte
Ontem às 23:00

1ª Companhia - Extra - 30 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:55

Amor à Prova: Cris e Sara têm discussão grave

Amor à Prova
29 jan, 21:35
A Sentença - 31 de janeiro de 2026

A Sentença
Hoje às 14:25

TVI Jornal - 31 de Janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:59

Ganha Já - 31 de janeiro de 2026

Ganha Já
Hoje às 12:20

Diário da Manhã - 31 de janeiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Vai ou Racha - 31 de janeiro de 2026

Vai ou Racha
Hoje às 02:20

Mariana - 31 de janeiro de 2026

Mariana
Hoje às 02:00
Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy

Novelas
Ontem às 10:54

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?

Novelas
Ontem às 09:35

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Novelas
Ontem às 14:17

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Novelas
28 jan, 15:26

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

Novelas
29 jan, 10:10

