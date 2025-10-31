TVI PLAYER
TVI Jornal - 31 de outubro de 2025
Há 2h e 46min
Com Daniela Magalhães.
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Novelas
29 out, 09:59
1
Café
1 abr 2024, 16:44
2
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, continua a fazer suspirar
V+ TVI
Ontem às 16:23
3
Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo
Secret Story
Hoje às 11:15
4
Ficámos juntos… quando já era tarde demais: «A Inês foi o meu amor certo no tempo errado»
V+ TVI
Ontem às 10:50
5
Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar
Novelas
26 out, 08:38
6
Fábio termina tudo? Estas foram as palavras definitivas que deixaram Liliana em choque
Secret Story
Hoje às 09:54
«Pior coisa que me fez desde que entrou». Zé incrédulo com atitude recente de Liliana (e não tem a ver com Fábio)
Dois às 10
Hoje às 08:51
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:27
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso
Secret Story
Ontem às 19:08
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, continua a fazer suspirar
V+ TVI
Ontem às 16:23
MacGyver fez parte da sua infância? Veja como está o ator aos 75 anos
Dois às 10
Ontem às 15:30
Secret Story 9 - Extra - 30 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Benedita faz revelação trágica a Mariana e JD
A Protegida
Ontem às 23:15
Leandro confuso com Marisa e Pedro: «Não entendo o porquê de haver essas discussões»
Secret Story
Há 57 min
Casal de idosos encontrado morto em casa pelo próprio filho
Jornal Nacional
Ontem às 23:28
Secret Story 9 - Especial - 30 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Clima tenso. Ana arrasa Marisa Susana: «És uma personagem (...) fazes-te de vítima»
Secret Story
Há 3h e 21min
TVI Jornal - 31 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 46min
Grávida de 38 semanas morre depois de ser mandada para a casa. Bebé está internado com prognóstico reservado
Dois às 10
Há 3h e 14min
Cláudio Ramos emociona-se com convidados: «Está na vossa cara que vocês foram feitos um para outro»
Dois às 10
Há 3h e 40min
Marcelo preparava-se para viajar sem saber que tinha tido um AVC: «Ia morrer no avião»
Dois às 10
Há 3h e 46min
Durante crise de AVC, deixa áudio à namorada: «Estou a deixar áudio, caso tu venhas e eu esteja desmaiado»
Dois às 10
Há 3h e 54min
Aos 46 anos, Marcelo teme perder a vida: «Tenho muito medo de voltar a ter um AVC e deixar uma viúva e os meus filhos órfãos»
Dois às 10
Há 3h e 54min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:27
Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida
Novelas
Hoje às 10:03
Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI
Novelas
Ontem às 15:24
“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente
Novelas
Ontem às 14:05
Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro
Novelas
Hoje às 08:58
«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional
Novelas
29 out, 16:17