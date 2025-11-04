TVI PLAYER
TVI Jornal - 4 de novembro de 2025
Há 3h e 1min
Com Andreia Vale.
Mais Vistos
«O meu marido não trabalha: pago as contas todas em casa e não sei como será o nosso futuro»
V+ TVI
Ontem às 10:56
1
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story
Secret Story
29 out, 12:25
2
Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»
Novelas
4 set, 10:05
3
05:05
Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas
Secret Story
Há 2h e 58min
4
«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal
Novelas
Ontem às 14:18
5
Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores
Novelas
Ontem às 16:36
6
EM DESTAQUE
Burlão usa imagem de Cláudio Ramos para roubar milhares de euros. E estes são os detalhes
Secret Story
Há 3h e 22min
Pedro Jorge e Marisa são o casal mais falado do momento. Estas são as fotos do outro lado da relação
Dois às 10
Há 3h e 14min
Vem aí em «A Protegida»: Mariana impõe uma condição a Virgílio para receber a herança
Novelas
Hoje às 10:10
«O coração confirmou»: Rita Pereira explode de emoção com vitória histórica
Novelas
Ontem às 15:03
Joana Diniz interrompe entrevista de João Ricardo para se declarar: «Sou completamente apaixonada»
Dois às 10
Hoje às 10:24
Jéssica Vieira sofre incidente com o carro e revolta-se: «É o País em que nós estamos»
Secret Story
Hoje às 11:22
TVI PLAYER
Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas
Secret Story
Há 2h e 58min
Marisa avisa Pedro: «A próxima vez que fizeres mais alguma destas, eu pego nas malas e vou-me embora»
Secret Story
Há 3h e 2min
Marisa para Pedro: «Ias aguentar até ao fim para deixares quem tinhas lá fora e ficares com uma Liliana»
Secret Story
Há 2h e 48min
Secret Story 9 - Extra - 3 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Secret Story 9 - Especial - 3 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
A Protegida: É o dia do casamento de Mariana e JD
A Protegida
Ontem às 23:15
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 4 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 59min
TVI Jornal - 4 de novembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 1min
Burlão passa-se pelo cantor Zé Amaro e rouba 250 mil euros a mulher de 64 anos
Dois às 10
Há 3h e 17min
Mulher tenta matar filho bebé no hospital: «Colocou algodão no tubo por onde respirava»
Dois às 10
Há 3h e 43min
Avô de Marília apertava o pescoço da avó, empurrava-a das escadas e dizia que a ia matar: «A minha avó vivia em sillêncio»
Dois às 10
Hoje às 11:41
Marília cresceu a ver a avó e a mãe a serem agredidas pelos companheiros
Dois às 10
Hoje às 11:36
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Maria de Fátima em aflição com as suas suspeitas
Novelas
Hoje às 10:44
Vem aí em «A Protegida»: Mariana impõe uma condição a Virgílio para receber a herança
Novelas
Hoje às 10:10
Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta
Novelas
Há 1h e 41min
Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores
Novelas
Ontem às 16:36
O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado
Novelas
Há 41 min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos
Novelas
Hoje às 11:13