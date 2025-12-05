TVI PLAYER
TVI Jornal - 5 de dezembro de 2025
Há 3h e 10min
Com Lurdes Baeta.
Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim
Secret Story
Ontem às 10:50
1
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu
Secret Story
Ontem às 11:26
2
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
V+ TVI
3 dez, 19:03
3
Figura mítica do desporto português assume homossexualidade com fotos românticas
V+ TVI
Ontem às 14:40
4
Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque
Secret Story
Ontem às 11:08
5
Continua a usar lençóis polares no inverno? Saiba qual é o melhor tecido para dormir
Dois às 10
3 dez, 17:00
6
EM DESTAQUE
Só de meias: A foto de Cláudio Ramos que está a virar a Internet do avesso
Secret Story
Há 1h e 26min
Sandrina Pratas faz apelo tocante: «Estou desesperada (…) por favor»
Secret Story
Há 1h e 32min
Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»
Novelas
Há 3h e 9min
Tenho três filhos… e três histórias que ninguém adivinha à primeira vista: «A minha vida não seguiu o plano que imaginei»
V+ TVI
Hoje às 11:16
Laura Figueiredo apanhada de surpresa com gesto tocante: «Emociona-me este cuidado dos meus filhos»
Novelas
Ontem às 16:58
Cristina Ferreira partilha vídeo raro de 1997: apresentadora surge com 19 anos em concurso de manequins
Secret Story
Ontem às 18:33
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 5 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:10
Deita fora esta parte do polvo? Faz mal. O chef Leandro explica porquê e como aproveitar tudo
Secret Story
Há 2h e 32min
A Protegida: Virgílio 'parte' o restaurante de Mariana
A Protegida
Hoje às 00:50
Leandro para Bruna: «É de caixão à cova, está caladinha»
Secret Story
Há 47 min
Como nunca a viu! Liliana desabafa para as câmaras após confronto tenso
Secret Story
Hoje às 08:52
Choque: Liliana conta pormenores da sua vida financeira e surpreende tudo e todos
Secret Story
Há 3h e 33min
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 5 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 8min
TVI Jornal - 5 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 10min
Aos 21 anos, Matilde encontrou a liberdade numa cadeira de rodas: «Antes da cadeira, não consiga ir atrás dos meus objetivos»
Dois às 10
Hoje às 11:57
Com 21 anos, Matilde sofre de síndrome de Tourette, perturbação neurológica e autismo
Dois às 10
Hoje às 11:54
«É a melhor concorrente da casa»: Gonçalo Quinaz, admite, sem rodeios, quem é o seu concorrente preferido do «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 11:51
Jéssica Vieira arrasa Liliana: «Ela respira toxicidade»
Dois às 10
Hoje às 11:48
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório
Novelas
Ontem às 10:27
Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector
Novelas
Hoje às 09:59
Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»
Novelas
Há 3h e 9min
Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»
Novelas
Hoje às 10:19
Cantor C4 Pedro vai ser pai do filho de uma atriz da TVI
Novelas
Há 14 min
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?
Novelas
Hoje às 08:58