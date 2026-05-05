Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI Jornal - 5 de maio de 2026

Hoje às 12:58
TVI Jornal - 5 de maio de 2026 - TVI

Com Sara Pinto.

Mais Vistos

Rosa Bela e Carlos Areia enfrentam fase dolorosa: «Precisámos desse tempo de silêncio»

Novelas
Ontem às 09:28
1

Há menos de um mês, Márcia ficou viúva com três filhos para cuidar: «Ele foi passear e não voltou»

Dois às 10
Hoje às 12:11
2

O amor não tem idade! Rosa Bela e Carlos Areia são a prova disso

Novelas
14 fev 2025, 08:00
3

Márcia ficou viúva com três filhos menores

Dois às 10
Hoje às 12:05
4

De ir às lágrimas: Inês Aires Pereira revela detalhe comovente do filho recém-nascido

Novelas
Ontem às 09:45
5

Os filhos de Inês Aires Pereira são a cara chapada da mãe. Podemos comprovar!

Novelas
19 fev 2025, 11:45
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Confia no seu instinto e gosta de desafios? Inscreva-se no novo programa da TVI

Há 1h e 45min

Sandra Felgueiras recebe declaração de amor: «Eu conheço um lado muito mais especial»

Dois às 10
Hoje às 10:45

Eis a conversa que salvou Inês Aires Pereira de um momento mais difícil: «Vindo da tua mãe... bate»

Novelas
Hoje às 10:25

Implacável! Marisa responde a Liliana: «O ataque que irás ter ao veres o Pedro trazer o caneco»

Secret Story
Hoje às 10:30

Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»

Secret Story
Ontem às 16:47

Mickael Carreira e Laura Figueiredo dizem adeus a casa milionária. E este pode ter sido o motivo

V+ TVI
30 abr, 15:23

TVI PLAYER

Secret Story - Desafio Final - Extra - 5 de maio de 2026

Secret Story
Hoje às 00:30

Amor à Prova: André revela o seu maior segredo a Ana?

Amor à Prova
Ontem às 22:20

Secret Story - Desafio Final - Especial - 4 de maio de 2026

Secret Story
Ontem às 21:40

De lágrimas nos olhos, menino fala da morte do pai num acidente de mota: “O meu pai foi para o céu”

Dois às 10
Hoje às 11:41

O momento em que um avião se despenha contra um prédio no Brasil

TVI Jornal
Há 1h e 59min

Márcia recorda premonição do marido: “Ele sempre me disse que ia morrer primeiro do que eu”

Dois às 10
Hoje às 11:53
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 16 min

Confia no seu instinto e gosta de desafios? Inscreva-se no novo programa da TVI

Há 1h e 45min

TVI - Em cima da hora - 5 de maio de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 45min

TVI Jornal - 5 de maio de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Met Gala 2026: Os looks mais surpreendentes da noite

V+ Fama
Hoje às 11:59

Márcia recorda premonição do marido: “Ele sempre me disse que ia morrer primeiro do que eu”

Dois às 10
Hoje às 11:53
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Testemunha quebra o silêncio sobre o que aconteceu a Flor no cruzeiro

Novelas
Hoje às 10:14

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália tenta limpar a sua imagem à custa de Alice

Novelas
Hoje às 10:42

Foi uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar». Como está agora?

Novelas
Hoje às 11:33

Eis a conversa que salvou Inês Aires Pereira de um momento mais difícil: «Vindo da tua mãe... bate»

Novelas
Hoje às 10:25

«És a cara da tua mãe»: Consegue adivinhar de que conhecida atriz é esta mãe?

Novelas
Hoje às 11:02

Vem aí em «Terra Forte»: Para vingar a morte de Manuel, Rufino toma uma decisão radical

Novelas
Hoje às 11:03