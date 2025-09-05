Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI Jornal - 5 de setembro de 2025

Há 3h e 29min
TVI Jornal - 5 de setembro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

As imagens aterradoras da tragédia que se abateu sobre Lisboa

Dois às 10
Ontem às 10:18
Última hora: Pai do menino resgatado dos escombros do Elevador da Glória afinal está vivo

Dois às 10
Hoje às 10:11
00:44

Cláudio Ramos dá notícia de última hora: «O impensável aconteceu»

Dois às 10
Hoje às 11:59
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Big Brother
Ontem às 08:46
Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»

V+ TVI
3 set, 17:22
Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

Big Brother
3 set, 17:48
«Ainda estou arrepiado»: Ex-concorrente do Big Brother entregou-se a Nossa Senhora e salvou-se por milagre

Dois às 10
Hoje às 11:49

Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi

Big Brother
Há 40 min

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

Dois às 10
Há 29 min

Pais de vítima do Elevador da Glória tinham perdido outro filho há dois anos

Dois às 10
Há 2h e 17min

Adivinha quem é esta criança? Pista: Está ligado ao Big Brother

Big Brother
Há 3h e 46min

«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes

Novelas
Há 2h e 34min

Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda

Big Brother
Hoje às 09:18

Jéssica Vieira passa-se com Catarina Miranda e pede para abandonar o almoço dos nomeados

Big Brother
Há 2h e 27min

Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão»

Big Brother
Há 2h e 21min

A Protegida: Sem medos, Anita coloca Hector no lugar

A Protegida
Ontem às 23:25

Afonso Leitão afirma que trocava Jéssica Vieira por ex-concorrente e o nome é inesperado

Big Brother
Há 3h e 3min

Big Brother - Especial - 4 de setembro de 2025

Big Brother
Ontem às 21:45
TVI - Em cima da hora - 5 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 22min

TVI Jornal - 5 de setembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 29min

Elevador da Glória: Quem eram os cinco portugueses que perderam a vida na tragédia

Dois às 10
Há 3h e 32min

Na Tailândia, Rafael enfrenta bactéria mortal e alergia ao tratamento: «Se não fui há bocado, vou agora»

Dois às 10
Há 3h e 57min

Entre a vida e a morte na Tailândia: Rafael Augusto enfrenta bactéria desconhecida e pensa «Vou morrer»

Dois às 10
Hoje às 12:24

Do sonho ao pesadelo: Atleta português quase morreu na Tailândia após infeção grave

Dois às 10
Hoje às 12:16
Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento

Novelas
Ontem às 11:39

Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo

Novelas
Hoje às 09:01

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

Novelas
Hoje às 10:51

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Novelas
Hoje às 12:14

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Novelas
Hoje às 11:28

Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos

Novelas
Hoje às 09:58
