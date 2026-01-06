TVI PLAYER
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
TVI Jornal - 6 de janeiro de 2026
Há 3h e 27min
Com Sara Pinto.
Mais Vistos
Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado
Dois às 10
4 jan, 22:25
1
Ruy de Carvalho
Dois às 10
29 dez 2025, 14:17
2
Fora do Secret Story, Marisa desaba em lágrimas após atitude do pai de Pedro Jorge
Dois às 10
Hoje às 12:02
3
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido
Secret Story
4 jan, 18:43
4
Marisa
Dois às 10
Hoje às 11:59
5
«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo
Novelas
Ontem às 14:52
6
EM DESTAQUE
Amigos que estiveram com Maycon antes do desaparecimento quebram silêncio: «Aquilo que eu sei é que houve uma discussão»
Dois às 10
Há 3h e 52min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor entra num plano arriscado
Novelas
Hoje às 10:50
Miguel Vicente faz partilha emotiva sobre o filho e as imagens são marcantes
1ª Companhia
Há 3h e 35min
Vera não perdoa declarações de Inês e traz a público tudo o que ficou escondido
Dois às 10
Hoje às 09:26
Inédito! Marisa quebra o silêncio sobre «a divisão das famílias»: «Pelo que percebi agora»
1ª Companhia
Hoje às 11:56
Primeiros episódios «Amor à Prova»- Cris ou Bruno: Afinal, quem é o pai de Nico?
Novelas
Hoje às 10:21
Última Hora - Autocarro português envolvido em acidente em França
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 2min
Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”
Dois às 10
Há 3h e 46min
Mulher em estado grave após ataque do companheiro com uma faca
TVI - Em cima da hora
23 dez 2025, 16:04
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”
Dois às 10
Hoje às 11:25
Amor à Prova: episódio de estreia
Amor à Prova
Ontem às 22:10
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”
Dois às 10
Há 3h e 47min
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 6 de janeiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 25min
TVI Jornal - 6 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 27min
Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”
Dois às 10
Há 3h e 46min
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”
Dois às 10
Há 3h e 47min
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”
Dois às 10
Há 3h e 48min
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”
Dois às 10
Há 3h e 51min
NOVELAS
Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»
Amor à Prova
Ontem às 22:07
Vem aí «Terra Forte»: Flor confessa desejo de vingança e revela segredo que pode mudar tudo
Novelas
Hoje às 09:00
Estreia «Amor à Prova»: Cris é o culpado do acidente de Nico?
Novelas
Ontem às 21:45
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho
Novelas
Ontem às 11:06
«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo
Novelas
Ontem às 14:31
Ana Guiomar faz mudança de visual radical e deixa recado atrevido
Novelas
Ontem às 12:26