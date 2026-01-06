Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

TVI Jornal - 6 de janeiro de 2026

Há 3h e 27min
TVI Jornal - 6 de janeiro de 2026 - TVI

Com Sara Pinto.

Mais Vistos

Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado

Dois às 10
4 jan, 22:25
1

Ruy de Carvalho

Dois às 10
29 dez 2025, 14:17
2

Fora do Secret Story, Marisa desaba em lágrimas após atitude do pai de Pedro Jorge

Dois às 10
Hoje às 12:02
3

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
4 jan, 18:43
4

Marisa

Dois às 10
Hoje às 11:59
5

«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo

Novelas
Ontem às 14:52
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Amigos que estiveram com Maycon antes do desaparecimento quebram silêncio: «Aquilo que eu sei é que houve uma discussão»

Dois às 10
Há 3h e 52min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor entra num plano arriscado

Novelas
Hoje às 10:50

Miguel Vicente faz partilha emotiva sobre o filho e as imagens são marcantes

1ª Companhia
Há 3h e 35min

Vera não perdoa declarações de Inês e traz a público tudo o que ficou escondido

Dois às 10
Hoje às 09:26

Inédito! Marisa quebra o silêncio sobre «a divisão das famílias»: «Pelo que percebi agora»

1ª Companhia
Hoje às 11:56

Primeiros episódios «Amor à Prova»- Cris ou Bruno: Afinal, quem é o pai de Nico?

Novelas
Hoje às 10:21

TVI PLAYER

Última Hora - Autocarro português envolvido em acidente em França

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 2min

Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”

Dois às 10
Há 3h e 46min

Mulher em estado grave após ataque do companheiro com uma faca

TVI - Em cima da hora
23 dez 2025, 16:04

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

Dois às 10
Hoje às 11:25

Amor à Prova: episódio de estreia

Amor à Prova
Ontem às 22:10

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

Dois às 10
Há 3h e 47min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 6 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 25min

TVI Jornal - 6 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 27min

Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”

Dois às 10
Há 3h e 46min

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

Dois às 10
Há 3h e 47min

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

Dois às 10
Há 3h e 48min

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

Dois às 10
Há 3h e 51min
Mais

NOVELAS

Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»

Amor à Prova
Ontem às 22:07

Vem aí «Terra Forte»: Flor confessa desejo de vingança e revela segredo que pode mudar tudo

Novelas
Hoje às 09:00

Estreia «Amor à Prova»: Cris é o culpado do acidente de Nico?

Novelas
Ontem às 21:45

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

Novelas
Ontem às 11:06

«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Novelas
Ontem às 14:31

Ana Guiomar faz mudança de visual radical e deixa recado atrevido

Novelas
Ontem às 12:26