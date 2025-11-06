Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

TVI Jornal - 6 de novembro de 2025

Há 2h e 6min
TVI Jornal - 6 de novembro de 2025 - TVI

Com Andreia Vale.

Mais Vistos

Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Secret Story
Há 3h e 52min
1

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Secret Story
29 out, 12:25
2

Hoje vende imóveis de luxo, mas foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90

V+ TVI
Ontem às 12:04
3

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

Novelas
29 out, 09:59
4

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Secret Story
Ontem às 17:50
5

Café

1 abr 2024, 16:44
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Maria Botelho Moniz tem novo projeto na TVI: e é dos mais especiais que já teve

Secret Story
Há 2h e 19min

Cláudio Ramos questiona familiares de Marisa e Pedro Jorge: «Vocês acham que o casamento resiste?»

Dois às 10
Há 2h e 42min

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Sammy entram em confronto por causa de Flor

Novelas
Há 3h e 40min

Cristina Ferreira partilha jantar com o filho e um pormenor salta à vista

Dois às 10
Hoje às 09:07

Apanhados na praia. Jéssica Galhofas explica proximidade com Zé, ex-noivo de Liliana

Secret Story
Há 2h e 2min

Angie Costa já não é mais Angie Costa? Atriz faz mudança inesperada

Novelas
Hoje às 10:52

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 5 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

Leandro expõe teoria do segredo de Marisa e Pedro: «Ela foi casada seis anos...»

Secret Story
Há 2h e 27min

Liliana é criticada à frente de Fábio. Veja a reação do concorrente

Secret Story
Há 46 min

A Protegida: Benedita morre

A Protegida
Ontem às 23:10

Imagens mostram agressões violentas entre alunas de escola em Amarante

TVI Jornal
Ontem às 14:11

Mãe de Pedro Jorge prevê possível instabilidade no casamento de Marisa e Pedro Jorge: «Sou dessa opinião»

Dois às 10
Há 3h e 4min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal - 6 de novembro de 2025

TVI Jornal
Há 2h e 6min

Mãe de Pedro Jorge prevê possível instabilidade no casamento de Marisa e Pedro Jorge: «Sou dessa opinião»

Dois às 10
Há 3h e 4min

Mãe de Pedro Jorge sobre a proximidade de Marisa e Bruno: «Não consigo ainda perceber»

Dois às 10
Há 3h e 11min

Cláudio Ramos confronta familiares de Marisa e Pedro Jorge: «Acham que o casamento resiste?»

Dois às 10
Há 3h e 16min

Mãe de Pedro Jorge reage a polémica entre o filho e Marisa: «Foi um trauma ouvir a Marisa falar conforme falou»

Dois às 10
Há 3h e 17min

Cristina Ferreira confronta mãe de Pedro Jorge sobre a ligação entre o filho e Liliana

Dois às 10
Há 3h e 22min
Mais

NOVELAS

Bomba em «Terra Forte»: Dudu e Dani não são filhos de Sammy. Mas, sabemos quem é o pai

Novelas
Hoje às 08:41

Vem aí em «A Protegida»: Jorge fica a tremer com aviso de JD

Novelas
Hoje às 10:00

Meses após casar, Rosa Bela toma uma decisão radical: «Vamos lá ver»

Novelas
Hoje às 10:10

Aos 15 anos, irmã de ator famoso submete-se a tratamento raro nos EUA e enfrenta luta pela vida

Novelas
Ontem às 14:50

Angie Costa já não é mais Angie Costa? Atriz faz mudança inesperada

Novelas
Hoje às 10:52

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Sammy entram em confronto por causa de Flor

Novelas
Há 3h e 40min