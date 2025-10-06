TVI PLAYER
TVI Jornal - 6 de outubro de 2025
Há 2h e 43min
Com Lurdes Baeta.
Mais Vistos
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
1
Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas
V+ TVI
Ontem às 09:09
2
Zé quebra o silêncio depois de Liliana terminar o namoro em direto: «Custa muito»
Dois às 10
Hoje às 08:20
3
Cristina Ferreira revela atitude de Liliana que passou despercebida durante a gala do «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 10:24
4
Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite
Secret Story
Hoje às 09:00
5
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
Dois às 10
Há 36 min
6
EM DESTAQUE
«Mexe tanto connosco»: Cristina Ferreira e Cláudio Ramos emocionados com história de Sandra, que aos 48 anos sofre de demência
Dois às 10
Há 3h e 20min
Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado
Secret Story
Há 1h e 34min
Noivo Zé esclarece reação da família de Liliana ao fim do noivado
Secret Story
Hoje às 09:05
Tenho 32 anos e o meu namorado é 10 anos mais novo: «Toda a gente está contra»
V+ TVI
Hoje às 09:30
Zé emite comunicado e não esconde desilusão com Liliana: «Mostrou-me que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar»
Dois às 10
Hoje às 08:48
«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu
Novelas
Hoje às 11:29
TVI PLAYER
Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado
Secret Story
Há 1h e 34min
Secret Story 9 - Gala - 5 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo
Secret Story
Há 2h e 0min
Esqueceram-se do segredo? Pedro e Marisa quase que se beijam à frente de todos
Secret Story
Há 45 min
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
Secret Story
Hoje às 00:47
Dylan desconfiado do segredo de Vera: «Eu ia carregar»
Secret Story
Há 1h e 54min
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 6 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 41min
TVI Jornal - 6 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 43min
Cristina Ferreira pronuncia-se sobre flotilha onde seguiam ativistas portugueses: «Isto divide muitas opiniões»
Dois às 10
Há 2h e 55min
Rafael Bailão oferece pastel de nata com ketchup a Goucha — e a reação do apresentador é imperdível!
Funtástico
Há 2h e 56min
«Três elementos valiosíssimos, são incríveis!» - Saiba quem são os elementos da equipa que Manuel Luís Goucha elogiou em direto
Funtástico
Há 3h e 2min
Em lágrimas, Bruno fala sobre a demência da mulher aos 45 anos: «Todos os dias a vida me rouba um bocado dela»
Dois às 10
Há 3h e 20min
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido
Novelas
Ontem às 11:17
Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer
Novelas
4 out, 11:27
«E sou mais feliz por gostar tanto dela»: Diogo Valsassina abre coração e confessa paixão
Novelas
Ontem às 16:33
«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu
Novelas
Hoje às 11:29
«Já tinha a língua afiada...»: Marta Melro encontra relíquia do passado
Novelas
4 out, 08:29
Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri
Novelas
Hoje às 09:25