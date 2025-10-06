Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI Jornal - 6 de outubro de 2025

Há 2h e 43min
TVI Jornal - 6 de outubro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas

V+ TVI
Ontem às 09:09
Zé quebra o silêncio depois de Liliana terminar o namoro em direto: «Custa muito»

Dois às 10
Hoje às 08:20
Cristina Ferreira revela atitude de Liliana que passou despercebida durante a gala do «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 10:24
Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Secret Story
Hoje às 09:00
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

Dois às 10
Há 36 min
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Mexe tanto connosco»: Cristina Ferreira e Cláudio Ramos emocionados com história de Sandra, que aos 48 anos sofre de demência

Dois às 10
Há 3h e 20min

Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado

Secret Story
Há 1h e 34min

Noivo Zé esclarece reação da família de Liliana ao fim do noivado

Secret Story
Hoje às 09:05

Tenho 32 anos e o meu namorado é 10 anos mais novo: «Toda a gente está contra»

V+ TVI
Hoje às 09:30

Zé emite comunicado e não esconde desilusão com Liliana: «Mostrou-me que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar»

Dois às 10
Hoje às 08:48

«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu

Novelas
Hoje às 11:29

TVI PLAYER

Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado

Secret Story
Há 1h e 34min

Secret Story 9 - Gala - 5 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:25

Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo

Secret Story
Há 2h e 0min

Esqueceram-se do segredo? Pedro e Marisa quase que se beijam à frente de todos

Secret Story
Há 45 min

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

Secret Story
Hoje às 00:47

Dylan desconfiado do segredo de Vera: «Eu ia carregar»

Secret Story
Há 1h e 54min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 6 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 41min

TVI Jornal - 6 de outubro de 2025

TVI Jornal
Há 2h e 43min

Cristina Ferreira pronuncia-se sobre flotilha onde seguiam ativistas portugueses: «Isto divide muitas opiniões»

Dois às 10
Há 2h e 55min

Rafael Bailão oferece pastel de nata com ketchup a Goucha — e a reação do apresentador é imperdível!

Funtástico
Há 2h e 56min

«Três elementos valiosíssimos, são incríveis!» - Saiba quem são os elementos da equipa que Manuel Luís Goucha elogiou em direto

Funtástico
Há 3h e 2min

Em lágrimas, Bruno fala sobre a demência da mulher aos 45 anos: «Todos os dias a vida me rouba um bocado dela»

Dois às 10
Há 3h e 20min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido

Novelas
Ontem às 11:17

Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer

Novelas
4 out, 11:27

«E sou mais feliz por gostar tanto dela»: Diogo Valsassina abre coração e confessa paixão

Novelas
Ontem às 16:33

«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu

Novelas
Hoje às 11:29

«Já tinha a língua afiada...»: Marta Melro encontra relíquia do passado

Novelas
4 out, 08:29

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

Novelas
Hoje às 09:25