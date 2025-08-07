TVI PLAYER
TVI Jornal - 7 de agosto de 2025
Há 3h e 19min
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Areia branca e piscinas flutuantes: o paraíso português que está a conquistar todos os visitantes
Dois às 10
5 ago, 15:00
1
Praia Fluvial Albergaria dos Fusos
17 jul, 11:23
2
Afinal, Daniela Santos e Afonso tiveram mais do que se pensava. Bernardina expõe pormenores íntimos
Big Brother
Hoje às 09:17
3
António Leal e Silva é apanhado em clima de cumplicidade com Diogo Bordin e é confrontado em direto
Big Brother
Ontem às 19:45
4
Gesto do filho de Kelly Bailey fica viral e os fãs reagem em massa
Novelas
Ontem às 11:29
5
Catarina Miranda conquista Afonso Leitão. E é esta a palavra que o público tem a dizer
Big Brother
Hoje às 09:00
6
EM DESTAQUE
A pergunta de Cláudio Ramos que deixou Maria Botelho Moniz emocionada
Dois às 10
Há 1h e 16min
Pode receber até 1.683€ do Estado para trocar o fogão a gás por um elétrico
Dois às 10
Há 1h e 17min
O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa
Dois às 10
Há 1h e 47min
Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»
Big Brother
Há 1h e 14min
Filho de Marta Cruz abre o coração sobre a transição de género: «Olho-me ao espelho, é libertador»
Big Brother
Há 2h e 7min
Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas
Novelas
Hoje às 11:11
TVI PLAYER
Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda? Veja o momento
Big Brother
Ontem às 22:53
Preocupação no Big Brother: «Hoje a Catarina está um farrapo»
Big Brother
Hoje às 12:15
Big Brother Verão - Extra - 7 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta
Big Brother
Há 51 min
Dois às 10 - Maria Botelho Moniz radiante com sucesso do «Big Brother Verão»
Dois às 10
Hoje às 09:50
A Protegida: Mariana rejeita proposta de Anita e é indelicada
A Protegida
Ontem às 23:20
A ACONTECER
Imagens exclusivas: Em Lisboa Tuk Tuks fazem ruas em contramão para fugir à polícia
TVI Jornal
Há 1h e 40min
TVI - Em cima da hora - 7 de agosto de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 12min
TVI Jornal - 7 de agosto de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 19min
Maria Botelho Moniz surpreende com opinião sobre concorrente: «Doa a quem doer, está a ser quem é»
Dois às 10
Hoje às 12:15
Maria Botelho Moniz sobre concorrente do «Big Brother Verão»: «Está a fazer a melhor passagem por um reality»
Dois às 10
Hoje às 12:15
Maria Botelho Moniz tem favoritos no «Big Brother Verão»? Apresentadora revela: «Sei que estão a ser exatamente o que são»
Dois às 10
Hoje às 12:15
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas
Novelas
Hoje às 11:11
Vem aí em «A Protegida»: Mariana dá oportunidade ao amor... de Hector?
Novelas
Hoje às 09:16
José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso
Novelas
Há 2h e 45min
Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim
Novelas
Há 45 min
Aos 98 anos, Ruy de Carvalho está de férias num dos lugares mais bonitos de Portugal
Novelas
Ontem às 09:18
Vem aí em «A Fazenda»: Eva acorda e faz revelação bombástica que vai mudar tudo
Novelas
Hoje às 09:47